Eklat bei Bali-Bäuerin Carmen: Hofmann pöbelt nach Rauswurf aus RTL-Show

Wer ist der Richtige? Eine balinesische Reinigungszeremonie soll "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Carmen (42) bei der Entscheidungsfindung helfen. © RTL

Die Dreifach-Mutter betreibt auf der indonesischen Trauminsel seit mehr als 20 Jahren eine Pferdefarm. Im TV sucht sie derzeit einen neuen Partner. Doch wer passt besser zu ihr: Sven oder Patrick (57)?

Eine traditionelle Reinigungszeremonie soll bei der Entscheidung helfen. "Ich möchte eine Eingebung bekommen, welchen Weg ich einschlagen soll", erklärt die Single-Frau vorab. Beide Männer stimmen der ungewöhnlichen Erfahrung zu.

Und die Prozedur verfehlt ihre Wirkung nicht. Carmen hat tatsächlich eine Erleuchtung. "Ich habe eine Wärme auf der einen und eine Kälte auf der anderen Seite gespürt. Da war mir eigentlich sofort klar, wo es hingehen soll", erklärt sie.

Noch in der Nacht sucht sie das Gespräch mit Sven. Der freut sich zunächst noch, doch als er hört, was Carmen zu sagen hat, kippt die Stimmung. "Du bist ein top Mann, siehst super aus, aber es fehlt mir absolut am Gefühl, dass es weitergeht." Der Korb sitzt.

Sven kann die Abfuhr nicht fassen und reagiert verletzt. Carmen habe ihm gegenüber andere Signale ausgesendet. Sogar ein Kuss war gefallen. "Das trifft mich jetzt echt überraschend. Da hätte ich dich für feinfühliger gehalten", blafft er die Pferdefreundin an.