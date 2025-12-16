Heiße Küsse bei "Bauer sucht Frau": Doch Simone schickt Hofmann zurück in den Wohnwagen

Großrosseln-Naßweiler ( Saarland ) - Gnadenhofbetreiberin Simone (55) sucht bei " Bauer sucht Frau " nach der großen Liebe. Zwar scheint es zwischen ihr und Bewerber Frank (57) zu stimmen, dennoch ist ihr Haus für ihn tabu!

Zwischen Gnadenhofbetreiberin Simone (55) und Frank (57) sprühen die Funken. © RTL / Stefan Gregorowius

Seitdem der 57-Jährige das Abenteuer Hofwoche angegangen ist, durfte er noch keinen Fuß in das Haus der hauptberuflichen Altenpflegerin setzen.

Damit er aber ein Dach über dem Kopf hat, lebt er in einem Wohnwagen, den Simone für ihn hergerichtet hat. Seit Beginn rätselt er über die Gründe, ist jedoch der Annahme, dass die 55-Jährige ängstlich sei.

Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. "Der Frank durfte ja auch noch nicht in mein Haus, weil das ist so ein Stück Intimität. Mein Haus, das ist auch so mein Palast, in dem ich mich schütze vor allem", macht die Saarländerin im Einzelinterview klar.

Bislang sei für sie jedoch auch noch nicht der richtige Moment und das richtige Gefühl gewesen, um Frank in ihr Heiligstes zu lassen. Doch ändert sich das schon ganz schnell?

Denn auf einem kleinen Fest auf ihrem Hof, wo Simone auch einige Bekannte eingeladen hat, kommt es zu einem sehr intimen Moment zwischen den beiden.