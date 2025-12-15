Hofdame von RTL-Bauer offenbart Schicksalsschlag: So reagiert Jörg
Cappel - Mit dieser erschütternden Story hat Landwirt Jörg (57) sicher nicht gerechnet, als er seine Hofdame Kirstin (55) bei "Bauer sucht Frau" zu einem Spaziergang im Watt entführte.
Der Geflügelbauer sucht im Rahmen der RTL-Kuppelshow die Partnerin fürs Leben. Da er beim Scheunenfest verhindert war, hat er sich gleich vier Frauen zu einer Mini-Variante auf seinem Hof eingeladen. Am Ende fiel seine Wahl auf die Verwaltungsangestellte.
Während sich bei der 55-Jährigen "von Tag zu Tag mehr Gefühle" regen, tritt Jörg stets auf die Bremse. Er bevorzugt ein langsames Kennenlernen - es kriselt. Doch Kirstin bleibt dran. Bei einem Ausflug ans Meer öffnet sie erneut ihr Herz.
"Wenn ich hier im Watt bin, dann fällt der ganze Ballast so von mir ab", gibt sie zu. Schnell wird klar: Der Hofdame brennt ein belastendes Thema unter den Nägeln. Und auch der Landwirt scheint den Ernst der nachfolgenden Worte bereits zu ahnen.
Wie Kirstin weiter ausführt, sei sie bereits seit Längerem alleinerziehend. Der Vater ihrer Kinder habe sich aber stets um die Jungs gekümmert - auch an den Wochenenden. Dann sei er plötzlich verstorben.
"Und das war dann wirklich 'ne harte Zeit für uns alle", erinnert sich die 55-Jährige mit einem Kloß im Hals. Krank sei ihr Ex-Mann nicht gewesen, sondern einfach "von jetzt auf den nächsten Moment auf der Arbeit umgefallen".
"Bauer sucht Frau"-Kandidat weiß Offenheit seiner Hofdame zu schätzen
Zwei Jahre liegt das Erlebte nun zurück. Was die Hofdame bis heute am allermeisten belastet, ist die Tatsache, dass sie im Augenblick der schrecklichen Nachricht nicht bei ihren Kindern sein konnte. Damals sei sie selbst an der Nordsee gewesen.
Jörg hört den bedrückenden Schilderungen aufmerksam zu, zeigt sich einfühlsam und nimmt sich bei dem Gespräch selbst zurück. Ob Kirstin mit ihrer Offenheit bei dem 57-Jährigen ein paar Pluspunkte sammeln konnte?
"Ich fand's also sehr großartig, dass sie sich da wirklich getraut hat, mir so was Intimes zu erzählen. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis ist, für mich", erklärte der Geflügelzüchter im Einzelinterview mit dem Sender.
Entwickelt das Nordlicht am Ende doch noch tiefere Gefühle für seine Hofdame?
Wie es mit Jörg und Kirstin weitergeht und das Neueste von den anderen Höfen zeigt RTL montags und dienstags ab 20.15 Uhr. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
