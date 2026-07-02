Fernbeziehung beendet! "Bauer sucht Frau"-Paar sorgt für Überraschung
Österreich - Im Finale von "Bauer sucht Frau International" sorgte Franz (53) mit seinem Heiratsantrag an Silke (56) für einen Paukenschlag. Jetzt folgt der nächste Liebeshammer!
Schon während der RTL-Dreharbeiten ließ der Mutterkuhhalter aus Österreich nichts anbrennen. Er ging sowohl mit Simone als auch mit Silke auf Tuchfühlung und tauschte mit beiden heimliche Küsse aus. Am Ende entschied er sich für Silke.
Und auch die Brünette schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. "Für dich gebe ich alles auf", stellte sie in der Schlussepisode unmissverständlich klar. Den Franz könne ihr niemand mehr wegnehmen.
Jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt - und der heißt: Fernbeziehung beenden! Bis dato trennten Silke und Franz satte 750 Kilometer. Damit soll nun endgültig Schluss sein. "Das ist jetzt der letzte Kurztrip, den ich hier nach Ellmau mache", erklärt die ehemalige Hofdame gegenüber RTL.
Und weiter: "Wie ihr seht im Hintergrund, ein paar Kartons sind schon mit dabei. Die hab' ich schon hierher mitgenommen." Der endgültige Umzug soll im nächsten Monat steigen. "Dann kommt der große Möbelwagen und dann ziehe ich für immer zum Franz!"
"Bauer sucht Frau"-Hofdame Silke verspricht Bilder vom Umzug
In ihrer Videobotschaft an den Kölner Sender gibt Silke zudem ein Versprechen ab. Sie sagt: "Wenn der große Umzug kommt, schicken wir euch noch mal ein paar Bilder." Franz bleibt während des Statements stumm, doch sein Gesichtsausdruck strotzt vor Glück.
Ob nach dem erfolgten Umzug zeitnah auch schon die Hochzeitsglocken läuten? Möglich scheint bei dieser außergewöhnlichen Turbo-Liebe zwischen den beiden TV-Stars alles. Schon bei seinem Antrag hatte sich Franz viel Mühe für seine Holde gegeben.
Er dekorierte ohne Silkes Wissen eine Almhütte mit Herzluftballons, Rosenblättern und Kerzen. Anschließend entführte der Landwirt seine Liebste an den romantischen Ort, wo er schließlich mit einem Ring in der Hand vor ihr auf die Knie fiel. Der Rest ist bekannt.
Für Fans, die die Ausstrahlung der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" im Free-TV verpasst haben, stehen sämtliche Episoden auch weiterhin als Streamingangebot auf RTL+ zur Verfügung.
Titelfoto: RTL