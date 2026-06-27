Liebes-Gerüchte um RTL-Bauer Andreas: Jetzt kommt Ex-Hofdame Jasmin mit der Wahrheit um die Ecke

Köln - Mit einem rätselhaften Instagram-Beitrag hat Ex-" Bauer sucht Frau "-Hofdame Jasmin dafür gesorgt, dass die Gerüchteküche gebrodelt hat. Jetzt kommt die 41-Jährige endlich mit der Wahrheit um die Ecke.

Aus den "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern Andreas (46) und Jasmin (41) ist kein Paar geworden. © RTL

"Plot Twist: Manche Entscheidungen enden nicht mit der letzten Folge", schrieb die ehemalige Hofdame kryptisch zu einem kurzen Video auf Instagram, das sie beim Kühemelken zeigt.

Der Ort des Geschehens: der Hof von Landwirt Andreas (46)! Mit dem Post heizte die Bewerberin der jüngsten Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow die Spekulationen an.

Schlussendlich war es heiße Luft um nichts, denn aus den beiden ist nichts geworden. Nachdem Andreas sie nach Hause geschickt hatte, habe er ihr noch ein Glas Honig, eine Kette und eine Karte ins Hotel geschickt.

Anschließend seien Jasmin und der Mutterkuhhalter aus Südtirol wieder in Kontakt gekommen und sie habe ihn noch zweimal besucht, doch ein Paar sei aus den beiden nicht geworden.

"Ich glaube, die Zuschauer hätten sich ein Happy End zwischen Andreas und mir gewünscht, und ehrlich gesagt hätte ich mir das auch gewünscht", gesteht Jasmin jetzt im Gespräch mit Gossip-YouTuber OnionDog.