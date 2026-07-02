Lernten sich 2007 bei "Bauer sucht Frau" kennen: Was gibt es Neues bei Anja und Bruno?
Köln - Sie sind der lebende Beweis, dass "Bauer sucht Frau" tatsächlich funktionieren kann: Anja (56) und Bruno (63). Jetzt hat das Traumpaar einen weiteren Grund, um zu feiern.
In der dritten Staffel (2007) der beliebten RTL-Show mit Inka Bause (57) suchte der Landwirt aus Oberfranken nach der Frau fürs Leben. Er lud Anja zu sich auf den Hof ein - es funkte sofort. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.
Nur zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung im TV läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Der Tag des Jaworts jährte sich jetzt zum sage und schreibe 17. Mal. Auf Instagram ließen Anja und Bruno ihre Fans an dem besonderen Tag teilhaben.
"Der Siebenschläfertag ist unser Hochzeitstag und den zelebrieren wir auch. 17 Jahre sind wir inzwischen verheiratet", schreiben die TV-Bekanntheiten voller Stolz. Damit hat das Paar offiziell die sogenannte Orchideenhochzeit gefeiert.
Auf dem dazugehörigen Schnappschuss sitzen die Eheleute in einem Restaurant an einem gemütlich gedeckten Tisch: Während Bruno sich einen Burger mit Kartoffelecken einverleibt, gönnt sich Anja ein Schnitzel mit Pommes.
Anja und Bruno: Ihr Kinderwunsch bleibt für immer unerfüllt
Das gemeinsame Dinner-Date bildete allerdings schon den Abschluss des Ehrentages. Zuvor hatte das Duo noch ganz bodenständig die Hofarbeit erledigt und die Heuernte eingebracht. Gefeiert und geschlemmt wurde dann bei befreundeten Wirtsleuten.
Anja und Bruno schweben also weiter auf Wolke sieben. Dabei hatte sie das Schicksal in ihrer Ehe bereits auf eine harte Probe gestellt, denn: Ihr Kinderwunsch blieb unerfüllt. Und der Grund dafür ist wahrlich dramatisch.
Wie das Paar einmal in der RTL-Doku-Reihe "Ralf, der Bauernreporter" preisgab, bekam Anja nur wenige Monate nach der Hochzeit plötzlich heftige Bauchschmerzen. Der Notfall führte sie direkt ins Krankenhaus, wo ihr der Blinddarm entfernt wurde.
Nach dem Eingriff fing sich die heute 56-Jährige eine Infektion ein, die zu einem akuten Organversagen führte. Das Leben der Hofdame hing damals am seidenen Faden. Die Erkrankung hinterließ irreparable Schäden. Der Traum vom eigenen Nachwuchs war geplatzt.
Titelfoto: Instagram/brunohelmutjosef (Screenshot)