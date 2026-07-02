Lernten sich 2007 bei "Bauer sucht Frau" kennen: Was gibt es Neues bei Anja und Bruno?

Köln - Sie sind der lebende Beweis, dass " Bauer sucht Frau " tatsächlich funktionieren kann: Anja (56) und Bruno (63). Jetzt hat das Traumpaar einen weiteren Grund, um zu feiern.

Anja und Bruno lernten sich 2007 in der dritten Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen. Jetzt feierten die beiden ihre Orchideenhochzeit. © Instagram/brunohelmutjosef (Screenshot)

In der dritten Staffel (2007) der beliebten RTL-Show mit Inka Bause (57) suchte der Landwirt aus Oberfranken nach der Frau fürs Leben. Er lud Anja zu sich auf den Hof ein - es funkte sofort. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Nur zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung im TV läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Der Tag des Jaworts jährte sich jetzt zum sage und schreibe 17. Mal. Auf Instagram ließen Anja und Bruno ihre Fans an dem besonderen Tag teilhaben.

"Der Siebenschläfertag ist unser Hochzeitstag und den zelebrieren wir auch. 17 Jahre sind wir inzwischen verheiratet", schreiben die TV-Bekanntheiten voller Stolz. Damit hat das Paar offiziell die sogenannte Orchideenhochzeit gefeiert.

Auf dem dazugehörigen Schnappschuss sitzen die Eheleute in einem Restaurant an einem gemütlich gedeckten Tisch: Während Bruno sich einen Burger mit Kartoffelecken einverleibt, gönnt sich Anja ein Schnitzel mit Pommes.