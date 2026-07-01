Kurz nach Staffel-Ende: "Bauer sucht Frau"-Hofdame offenbart schweren Schicksalsschlag

Köln - Bei " Bauer sucht Frau International " machte Ex-Hofdame Katarina (43) durch einen emotionalen Gefühlsausbruch direkt zu Beginn auf sich aufmerksam. Dabei schien es so, als könne sie nie mehr Gefühle für einen Mann aufbringen - aus einem traurigen Grund.

Katarina (41) erhielt in der schweren Zeit Beistand ihres Hundes Ludo. © RTL

Denn vor über zehn Jahren hat die Hessin einen harten Schicksalsschlag erlitten, denn sie verlor ihren Partner Karsten.

"Mein Mann hatte einen Hirntumor", enthüllt Katarina jetzt in einem Facebook-Live mit Nadine (47), die ebenfalls in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow zu sehen gewesen ist.

Während der schweren Zeit habe Hündin Ludo, die die Zuschauer ebenfalls kennenlernen durften, ihr stets zur Seite gestanden. Denn Katarina und Karsten hätten entschieden, dass Ludo ihren Mann ersetzen solle.

"Weil wir wussten, er wird sterben", so das traurige Geständnis der ehemaligen Hofdame.

Obwohl sie einen Vollzeitjob ausgeübt habe, habe sie ihrem Mann gestanden, "bis das uns der Tod scheidet, werde ich ihm beistehen. Egal was kommt. Und das habe ich getan", führt die Hessin weiter aus.