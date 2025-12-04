"Bauer sucht Frau": Zwischen Walter und seiner Hofdame geht es heiß her, doch dann kippt die Stimmung

Spelle (Niedersachsen) - Schon seit dem Scheunenfest geht es zwischen Landwirt Walter (74) und seiner Hofdame Katharina (70) bei " Bauer sucht Frau " heiß her. Auch auf dem Hof im Emsland scheint alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein, doch dann kippt plötzlich die Stimmung!

Bei Landwirt Walter (74) und seiner Hofdame (70) geht es vom ersten Tag an heiß her. © RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem es beim ersten Aufeinandertreffen schon zu innigen Küssen gekommen war, folgte die zweite Knutscherei beim Abholen seiner Auserwählten vom Hotel.



Und auch in der Hofwoche geht es heiter weiter. Denn bei einem spontanen Picknick in der Scheune macht dieses Mal die gebürtige Polin eine anzügliche Anspielung.

Beim gegenseitigen Zuprosten müssen sich die Blicke treffen: "Sonst haben wir sieben Jahre lang schlechten Sex!", macht die 70-Jährige klar und sorgt damit bei Walter für große Augen.

Und der Funke scheint bei beiden übergesprungen zu sein. Beim Abendessen versucht Katharina dem Hühnerwirt einige Worte ihrer Muttersprache beizubringen.

"Kocham cię", sagt się in Richtung des Emsländers, was auf Deutsch "Ich liebe dich" bedeutet. Der 74-Jährige ist hin und weg und macht ebenfalls ein Liebesgeständnis. Anschließend kommt es erneut zu einem Kuss zwischen den beiden.