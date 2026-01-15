Große Sorgen bei Ex-"Bauer sucht Frau"-Star Steffi: Kleine Tochter in Unfall verwickelt

Köln - Große Mama-Sorgen bei Stefanie Hausen (42): Die Tochter der ehemaligen " Bauer sucht Frau "-Kandidatin wurde in einen Unfall verwickelt.

"Bauer sucht Frau"-Star Stefanie Hausen (42) erlebte jüngst einen Schockmoment mit ihrer kleinen Tochter. © Bildmontage: Instagram/steffis_leben_kunterbunt (Screenshots)

Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow hält die Blondine ihre Fans weiterhin via Instagram über ihr Leben auf dem Laufenden. Dabei teilt sie vornehmlich Aktionen mit ihrem Kind wie etwa gemeinsames Backen oder Ausflüge in den Schnee.

Jetzt meldete sich Hausen allerdings mit sehr besorgniserregenden Neuigkeiten auf ihrem Kanal zu Wort. "Mini hatte in der Schule einen kleinen Unfall", schrieb die TV-Bekanntheit aus dem hohen Norden in ihrer Story.

Anschließend lieferte die liebevolle Mama noch mehr Details dazu, was genau vorgefallen ist: "Mini ist auf der Rutsche geschubst worden und dadurch mit Schwung und unvorbereitet mit dem Hinterkopf auf die Rutsche geknallt." Autsch!

Im weiteren Verlauf des Tages habe ihr kleiner Schatz dann auch noch "Symptome einer Gehirnerschütterung entwickelt", was die Stirnfalten ihrer besorgten Mama natürlich nicht gerade weniger werden ließ.