Große Sorgen bei Ex-"Bauer sucht Frau"-Star Steffi: Kleine Tochter in Unfall verwickelt
Köln - Große Mama-Sorgen bei Stefanie Hausen (42): Die Tochter der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidatin wurde in einen Unfall verwickelt.
Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow hält die Blondine ihre Fans weiterhin via Instagram über ihr Leben auf dem Laufenden. Dabei teilt sie vornehmlich Aktionen mit ihrem Kind wie etwa gemeinsames Backen oder Ausflüge in den Schnee.
Jetzt meldete sich Hausen allerdings mit sehr besorgniserregenden Neuigkeiten auf ihrem Kanal zu Wort. "Mini hatte in der Schule einen kleinen Unfall", schrieb die TV-Bekanntheit aus dem hohen Norden in ihrer Story.
Anschließend lieferte die liebevolle Mama noch mehr Details dazu, was genau vorgefallen ist: "Mini ist auf der Rutsche geschubst worden und dadurch mit Schwung und unvorbereitet mit dem Hinterkopf auf die Rutsche geknallt." Autsch!
Im weiteren Verlauf des Tages habe ihr kleiner Schatz dann auch noch "Symptome einer Gehirnerschütterung entwickelt", was die Stirnfalten ihrer besorgten Mama natürlich nicht gerade weniger werden ließ.
"Bauer sucht Frau"-Star gibt Update zum Befinden ihrer kleinen Tochter
Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung, denn zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich Hausen noch einmal bei ihrer treuen Fan-Gemeinde, um sie mit einem Update über den Gesundheitszustand ihrer Tochter zu versorgen.
"Essen klappt jetzt schon wieder und so langsam kommt wieder Energie in den kleinen Menschen. Ich denke, es geht weiter bergauf", erklärte der Tattoo-Fan erleichtert. Ob sie mit ihrem Kind wegen des Sturzes in einer Klinik war, ließ sie offen.
Bei "Bauer sucht Frau" hatte die Geflügelzüchterin im Jahr 2023 gleich zwei Männer zur Hofwoche eingeladen, am Ende blieb sie lieber allein. Später datete sie dann ihren 18 Jahre jüngeren Nachbarn.
Doch auch diese Liaison sollte letztlich nur von kurzer Dauer sein. Im Nachhinein war ihr Zaunkumpane Bjarne (25) doch "zu jung". Ihre Gefühle seien eher "freundschaftlich", erklärte die heute 42-Jährige damals dazu. Ob Hausen mittlerweile ihr Liebesglück gefunden hat, ist nicht offiziell bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/steffis_leben_kunterbunt (Screenshots)