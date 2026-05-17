Hofdame poltert nach Date mit RTL-Bauer: "Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat"

Tirol (Österreich) - Franz möchte sich bei " Bauer sucht Frau International " neu verlieben. Doch schon bei seinen ersten Dates lässt der Landwirt kaum ein Fettnäpfchen aus.

Sein erstes Einzeldate verbringt "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Franz (53) aus Tirol mit Postzustellerin Simone (49). © RTL

"Bisher habe ich wenig Zeit gehabt, jetzt soll die Liebe aber mal richtig einziehen hier", zeigt sich der 53-jährige Tiroler vor dem Start der neuen Staffel voller Vorfreude. Doch bevor es mit der Amor-Reise losgeht, muss er unbedingt noch zum Friseur.

"Ich bin eitel", gibt Franz zu. Sein Wunsch an den Scherenakrobaten seines Vertrauens lautet daher: "Ein bisschen tönen, ein bisschen Farbe drauf." Auch die Augenbrauen werden in Form gezupft.

Mit dem Ergebnis ist der Mutterkuhhalter, der 2002 schon mal sein Glück bei "Bauer sucht Frau" in Österreich versuchte, sehr zufrieden. "Da bin ich natürlich im Bild ganz schön", freut er sich im Gespräch mit der RTL-Kameracrew.

Insgesamt drei Frauen hat Franz auf seinen Hof eingeladen. Das erste Date erhält Simone (49). Viel Zeit verlieren will der Bauer dabei offenbar nicht: "Ich zeige dir noch mal meinen Hof nachher, kannst dann mit mir mitfahren", flirtet er sofort munter drauflos.

Der Postzustellerin geht das alles jedoch viel zu schnell. "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er kennt ja die anderen beiden wahrscheinlich auch noch nicht privat", echauffiert sie sich im Einzelinterview.