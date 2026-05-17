Hofdame poltert nach Date mit RTL-Bauer: "Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat"
Tirol (Österreich) - Franz möchte sich bei "Bauer sucht Frau International" neu verlieben. Doch schon bei seinen ersten Dates lässt der Landwirt kaum ein Fettnäpfchen aus.
"Bisher habe ich wenig Zeit gehabt, jetzt soll die Liebe aber mal richtig einziehen hier", zeigt sich der 53-jährige Tiroler vor dem Start der neuen Staffel voller Vorfreude. Doch bevor es mit der Amor-Reise losgeht, muss er unbedingt noch zum Friseur.
"Ich bin eitel", gibt Franz zu. Sein Wunsch an den Scherenakrobaten seines Vertrauens lautet daher: "Ein bisschen tönen, ein bisschen Farbe drauf." Auch die Augenbrauen werden in Form gezupft.
Mit dem Ergebnis ist der Mutterkuhhalter, der 2002 schon mal sein Glück bei "Bauer sucht Frau" in Österreich versuchte, sehr zufrieden. "Da bin ich natürlich im Bild ganz schön", freut er sich im Gespräch mit der RTL-Kameracrew.
Insgesamt drei Frauen hat Franz auf seinen Hof eingeladen. Das erste Date erhält Simone (49). Viel Zeit verlieren will der Bauer dabei offenbar nicht: "Ich zeige dir noch mal meinen Hof nachher, kannst dann mit mir mitfahren", flirtet er sofort munter drauflos.
Der Postzustellerin geht das alles jedoch viel zu schnell. "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er kennt ja die anderen beiden wahrscheinlich auch noch nicht privat", echauffiert sie sich im Einzelinterview.
Auch Bewerberin Silke verdreht "Bauer sucht Frau"-Kandidat Franz den Kopf
Franz rechtfertigt das forsche Vorpreschen mit seiner Nervosität. "Das wird vielleicht ein Fehler gewesen sein", gesteht er gegenüber RTL. Nachdem Simone ihm einen Kuchen geschenkt hat, steht sein Entschluss dennoch fest: "Du darfst mit!"
Kurz darauf trifft er dann aber zum ersten Mal auf Bewerberin Silke. Und wieder scheint sein Herz aus dem Takt zu springen. "Das ist ganz eine hübsche Dame. Das ist natürlich auch die Favoritin für mich jetzt", erklärt er strahlend. Ach, Franz …
Kaum das Bäumchen gewechselt, droht auch gleich schon der nächste Fauxpas. "Auf dem Bild bist du ein bisschen anders halt", stellt er unverblümt fest und sorgt damit bei Silke für einen Schockmoment. "Positiv oder negativ?", hakt sie prompt nach.
"Positiv!", entgegnet der Single-Mann. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Auch Silke ist erleichtert. Einen kleinen Seitenhieb kann sich die Hofdame dennoch nicht verkneifen. Sie sagt: "Ich denke, das mit den Komplimenten muss er vielleicht noch ein bisschen üben."
Ob sich Franz für Simone, Silke oder am Ende doch für Katja entscheidet, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" ab Montag, 18. Mai 2026, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL