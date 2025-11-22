Dieses Geständnis von Hühnerbauer Johann macht RTL-Hofdame Katja total fassungslos

Köln - Landwirt Johann verbringt die " Bauer sucht Frau "-Hofwoche mit Katja (55). Gleich zu Beginn macht der 60-Jährige seiner Bewerberin allerdings ein Geständnis, dass bei dieser für Fassungslosigkeit sorgt!

Das Kennenlernen von Bauer Johann (60) und Hofdame Katja (55) verläuft bislang äußerst harmonisch. © RTL

Die Abholung seiner Liebsten verläuft zunächst noch reibungslos. Tatsächlich kommt es im Zuge dessen sogar schon zu einer ersten Annäherung der beiden, denn: Zur Begrüßung drückt Katja dem Hühnerwirt gleich mal einen Kuss auf.

Auch im Anschluss ist die Harmonie zwischen Johann und der Berlinerin deutlich spürbar - bis es zu einem unerwarteten Geständnis kommt. Als Katja die vielen Eier erblickt, teilt sie freudig erregt mit, dass sie "gerne eines davon morgen zum Frühstück essen" wolle.

Ein frommer Wunsch, der für einen Hühnerbauern mit 29 gefiederten Nutztieren doch eigentlich kein Problem darstellen sollte - möchte man meinen. Doch seltsamerweise reagiert Johann geradezu ertappt und etwas unbeholfen auf Katjas Begierde.

Kurz darauf gibt er gegenüber seiner Hofdame offen und ehrlich zu: "Das kannst du gerne machen, du kannst auch drei essen. Bedauerlicherweise musst du dir die selbst machen, weil ich kann keine Eier kochen." Katja ist geschockt!

"Was?!", platzt es zunächst ungläubig aus der Hauptstädterin heraus. Ergänzend fügt sie dann noch die allgemein bekannte Zubereitungsformel hinzu: "Aber die braucht man doch nur ins Wasser legen und fünf Minuten kochen!"