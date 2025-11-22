 6.584

Dieses Geständnis von Hühnerbauer Johann macht RTL-Hofdame Katja total fassungslos

Gleich zu Beginn der "Bauer sucht Frau"-Hofwoche macht Hühnerwirt Johann Hofdame Katja ein unerwartetes Geständnis, was bei dieser für Fassungslosigkeit sorgt.

Von Frederick Rook

Köln - Landwirt Johann verbringt die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche mit Katja (55). Gleich zu Beginn macht der 60-Jährige seiner Bewerberin allerdings ein Geständnis, dass bei dieser für Fassungslosigkeit sorgt!

Das Kennenlernen von Bauer Johann (60) und Hofdame Katja (55) verläuft bislang äußerst harmonisch.
Die Abholung seiner Liebsten verläuft zunächst noch reibungslos. Tatsächlich kommt es im Zuge dessen sogar schon zu einer ersten Annäherung der beiden, denn: Zur Begrüßung drückt Katja dem Hühnerwirt gleich mal einen Kuss auf.

Auch im Anschluss ist die Harmonie zwischen Johann und der Berlinerin deutlich spürbar - bis es zu einem unerwarteten Geständnis kommt. Als Katja die vielen Eier erblickt, teilt sie freudig erregt mit, dass sie "gerne eines davon morgen zum Frühstück essen" wolle.

Ein frommer Wunsch, der für einen Hühnerbauern mit 29 gefiederten Nutztieren doch eigentlich kein Problem darstellen sollte - möchte man meinen. Doch seltsamerweise reagiert Johann geradezu ertappt und etwas unbeholfen auf Katjas Begierde.

Kurz darauf gibt er gegenüber seiner Hofdame offen und ehrlich zu: "Das kannst du gerne machen, du kannst auch drei essen. Bedauerlicherweise musst du dir die selbst machen, weil ich kann keine Eier kochen." Katja ist geschockt!

"Was?!", platzt es zunächst ungläubig aus der Hauptstädterin heraus. Ergänzend fügt sie dann noch die allgemein bekannte Zubereitungsformel hinzu: "Aber die braucht man doch nur ins Wasser legen und fünf Minuten kochen!"

"Bauer sucht Frau"-Hühnerwirt musste noch nie ein Ei kochen

Hochzeit ausgeschlossen: Sowohl der Niedersachse als auch die Berlinerin wollen nicht noch einmal vor den Traualtar treten.
Nachdem die Eier-Katze aus dem Sack ist, liefert der Witwer auch direkt eine Begründung für seine Ahnungslosigkeit: "Ich musste noch nie ein Ei kochen. Erst hat meine Mutter die gekocht, dann hat meine Frau die gekocht und jetzt kocht mein Sohn die Eier."

Und in Zukunft am liebsten wohl Katja …! Die hat sich von dem ersten Schock mittlerweile erholt und zeigt sich schon wieder ganz entspannt. "Johann ist immer für eine Überraschung gut und das ist auch gut so", schwärmt sie im Einzelinterview.

Tatsächlich hatte die Berlinerin ihrem Herzbuben kurz darauf aber auch noch etwas mitzuteilen. Sie gestand ihm, bereits dreimal verheiratet gewesen zu sein und einen weiteren Antrag abgelehnt zu haben. Noch einmal vor den Traualtar treten wolle sie deshalb nicht mehr. Für Johann ist das okay.

Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.

Titelfoto: RTL

