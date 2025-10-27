Kuriose Nummer bei "Bauer sucht Frau": Vater sorgt dafür, dass Sohn rausgeschmissen wird

Köln - So eine kuriose Geschichte hat es bei " Bauer sucht Frau " auch noch nicht gegeben: Landwirt Walter (73) ist in der neuen Staffel, die am 3. November beginnt, dabei, obwohl er sich gar nicht beworben hat - anders als sein Sohn Klaus (33).

Landwirt Walter (73) möchte bei "Bauer sucht Frau" eine neue Herzensdame finden. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn eigentlich war es das Anliegen des 33-jährigen Bauern, in der beliebten RTL-Kuppelshow dabei zu sein. Doch nach einem Telefonat kam es anders als gedacht.

"Mein Sohn hat sich beworben und bekam daraufhin einen Anruf von RTL. Die Redaktion fragte, ob er noch mitmachen wollte", erklärt Walter gegenüber "BILD".

Daraufhin habe Klaus von sich und seinen Eltern erzählt und habe dann auch verraten, dass diese seit ein paar Jahren geschieden seien. "Daraufhin wollte man wissen, ob sein Vater auch alleine ist", verrät der Hühnerwirt.

Als das Telefonat stattgefunden habe, habe der 73-Jährige in unmittelbarer Nähe zu seinem Sohn gestanden, als dieser dann gefragt habe, ob er auch noch eine Frau suche.

"Ja, selbstverständlich!", habe er geantwortet. "Und so war ich dann plötzlich mit dabei, obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe".