"Bauer sucht Frau"-Paar erfüllt sich Traum: Das hat "Bares für Rares" damit zu tun

Köln - Im Jahr 2007 lernten sich Bruno und Anja in der dritten Staffel von " Bauer sucht Frau " kennen. Seit 2009 ist das Paar verheiratet. Jetzt hat es sich einen Traum erfüllt.

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anja und Bruno sind bei "Bares für Rares" zu Gast gewesen. © Instagram/brunohelmutjosef (Screenshot)

Denn wie der oberfränkische Landwirt jetzt auf seinem Instagram-Kanal verraten hat, sind Bruno und seine Liebste in einer ZDF-Show zu Gast gewesen.

"Das war ein Abenteuer bei 'Bares für Rares'", schreibt der Bauer zu einem Foto von sich und seiner Gattin.

Es sei zwar schon einige Wochen her, doch sie schwärmen heute noch davon. Leider habe man bis jetzt nichts darüber erzählen dürfen.

"Das ändert sich aber, denn am Dienstag, dem 21. Oktober wird die Sendung gezeigt, in der wir dabei sind", so Bruno.

Horst Lichter (63) und sein "Bares für Rares" seien eine ihrer Lieblingssendungen und sie haben schon länger den Wunsch gehabt, "einen geeigneten Gegenstand zu finden, den wir dort anbieten und vielleicht verkaufen können", wie der Landwirt verrät.