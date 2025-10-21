"Bauer sucht Frau"-Paar erfüllt sich Traum: Das hat "Bares für Rares" damit zu tun
Köln - Im Jahr 2007 lernten sich Bruno und Anja in der dritten Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen. Seit 2009 ist das Paar verheiratet. Jetzt hat es sich einen Traum erfüllt.
Denn wie der oberfränkische Landwirt jetzt auf seinem Instagram-Kanal verraten hat, sind Bruno und seine Liebste in einer ZDF-Show zu Gast gewesen.
"Das war ein Abenteuer bei 'Bares für Rares'", schreibt der Bauer zu einem Foto von sich und seiner Gattin.
Es sei zwar schon einige Wochen her, doch sie schwärmen heute noch davon. Leider habe man bis jetzt nichts darüber erzählen dürfen.
"Das ändert sich aber, denn am Dienstag, dem 21. Oktober wird die Sendung gezeigt, in der wir dabei sind", so Bruno.
Horst Lichter (63) und sein "Bares für Rares" seien eine ihrer Lieblingssendungen und sie haben schon länger den Wunsch gehabt, "einen geeigneten Gegenstand zu finden, den wir dort anbieten und vielleicht verkaufen können", wie der Landwirt verrät.
Wermutstropfen für "Bauer sucht Frau"-Traumpaar bei "Bares für Rares"
Jetzt habe es endlich geklappt und der Auftritt in der beliebten ZDF-Trödelshow sei sehr aufregend gewesen.
Wie in der Sendung zu sehen, handelt es sich um einen Stiefelknecht, den Anja aus dem Besitz ihrer Großeltern übernommen habe.
Experte Detlev Kümmel (57) schätzte das Objekt auf 30 bis 35 Euro, was das Paar zufriedenstellte und sie die Händlerkarte in Empfang nahmen.
Und auch einen Deal konnten Bruno und Anja abschließen. Für satte 150 Euro sicherte sich Jan Čížek (49) den Stiefelknecht.
Doch einen Wermutstropfen hat das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar verkraften müssen. "Übrigens, mit Horst im Original war leider kein Foto möglich, deshalb gibt es nur ein Bild mit dem Papp-Kameraden", erklärt Bruno seinen rund 4500 Instagram-Anhängern.
Titelfoto: Instagram/brunohelmutjosef (Screenshot)