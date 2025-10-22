Nach kürzlich erlittenem Schicksalsschlag: "Bauer sucht Frau"-Kandidat will sich schon wieder verlieben

Mittelweser (Niedersachsen) - Schon bald startet die neue Staffel von " Bauer sucht Frau ". Dann wollen 13 Landwirte wieder ihre große Liebe finden. Einer davon ist Johann (60) aus Niedersachsen , der kürzlich erst einen Schicksalsschlag erlitten hatte.

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Johann (60) verlor erst vor einem Jahr seine Frau. © RTL / Stefan Gregorowius

"Ich hatte das große Glück, 30 Jahre mit einer tollen Frau zusammenzuleben", erklärt der Rinderzüchter im Vorstellungsvideo bei RTL.

Doch im vergangenen Jahr musste der Niedersachse Abschied von dieser nehmen, denn sie verstarb nach schwerer Krankheit an Krebs. "Es hieß dann auf einmal: Wir haben nichts mehr, es wirkt nichts mehr, machen Sie sich noch einen schönen Sommer. Da bin ich zusammengebrochen."

Seine verstorbene Frau habe ihn aber noch auf dem Sterbebett darum gebeten, sich in der beliebten RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (56) zu bewerben, damit er nicht alleine bleibe.

"Ich habe dann beschlossen, mich wie Münchhausen an meinem eigenen Zopf herauszuziehen und zu sagen, es muss jetzt weitergehen", führt der passionierte Motorradfahrer aus.