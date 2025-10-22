Nach kürzlich erlittenem Schicksalsschlag: "Bauer sucht Frau"-Kandidat will sich schon wieder verlieben
Mittelweser (Niedersachsen) - Schon bald startet die neue Staffel von "Bauer sucht Frau". Dann wollen 13 Landwirte wieder ihre große Liebe finden. Einer davon ist Johann (60) aus Niedersachsen, der kürzlich erst einen Schicksalsschlag erlitten hatte.
"Ich hatte das große Glück, 30 Jahre mit einer tollen Frau zusammenzuleben", erklärt der Rinderzüchter im Vorstellungsvideo bei RTL.
Doch im vergangenen Jahr musste der Niedersachse Abschied von dieser nehmen, denn sie verstarb nach schwerer Krankheit an Krebs. "Es hieß dann auf einmal: Wir haben nichts mehr, es wirkt nichts mehr, machen Sie sich noch einen schönen Sommer. Da bin ich zusammengebrochen."
Seine verstorbene Frau habe ihn aber noch auf dem Sterbebett darum gebeten, sich in der beliebten RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (56) zu bewerben, damit er nicht alleine bleibe.
"Ich habe dann beschlossen, mich wie Münchhausen an meinem eigenen Zopf herauszuziehen und zu sagen, es muss jetzt weitergehen", führt der passionierte Motorradfahrer aus.
"Bauer sucht Frau"-Kandidat lebt mit seinem Sohn auf einem Hof an der Mittelweser
Gemeinsam mit seinem 21-jährigen Sohn lebt Johann auf einem Hof an der Mittelweser, wo er 40 Rinder, zwei Kühe und 29 Hühner beherbergt. Zudem hat er insgesamt stolze 50 Hektar Grün- und Ackerland.
"Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Herzen wieder verschenken könnten und dafür ein neues Herz bekommen", so der 60-jährige Landwirt.
Wichtig ist, dass er ein richtiger "Schmusebär" sei und ihm Händchen halten, Arm in Arm gehen immens wichtig seien. "Ich bin ja sogar so verrückt, dass wenn die Sternschnuppen oben fliegen, ich mir den Wecker stelle, um dann Sternschnuppen zu zählen", verrät Johann.
Der größte Traum des Witwers sei es, dass er sich neu verliebe. "Ich wünsche mir wieder das Kribbeln im Bauch. Flugzeuge im Bauch", gibt der Kandidat preis.
Die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau" seht Ihr ab dem 3. November bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius