"Erwartungen herunterschrauben": Das denkt "Bauer sucht Frau"-Josef über Schäfer Heinrich
Köln - Diese drei gehören zu den berühmtesten Teilnehmern von "Bauer sucht Frau": Narumol (60) und ihr Ehemann Josef (64) sowie TV-Kollege Schäfer Heinrich (58). Jetzt hat der 64-Jährige dem Single-Landwirt Liebestipps gegeben.
"Jeder Mensch ist eigen. Heinrich hat seine ganz genauen Vorstellungen und da wird's halt a bisserl schwierig, die Richtige zu finden", glaubt Josef zu wissen, dass sein Landwirt-Kollege zu hohe Erwartungen habe, wie er im Podcast "May Way" mit Show-Chefin Tanja May (52) verrät.
Der Vater einer Tochter sei sich sicher, dass es schon Frauen für Heinrich gebe, aber dieser müsse seine Erwartungen herunterschrauben und "mal ein wenig zurückstecken".
Wenn es nach Josef geht, müsse der 58-jährige Schäfer Kompromisse machen. "Er is halt sehr eigen und schaut nur geradeaus, nicht auf die Seite. So ist es halt schwierig, eine zu finden", so der Landwirt.
Der Grund für die Aussagen: 2024 hat Heinrich sogar versucht, beim Speeddating eine Frau zu finden.
Wichtig für ihn sei, dass sie das Leben auf dem Hof genauso liebt wie er. Zudem liege es ihm nicht, sich "aufzugockeln und wie ein Pfau zu balzen".
Das rät "Bauer sucht Frau"-Star Josef seinem Kollegen Schäfer Heinrich
"Du musst auch mal zurückstecken und was einstecken", rät der "Bauer sucht Frau"-Star seinem Kollegen Heinrich.
Denn dann würde dieser auch eine Frau finden, denn so, wie er sich derzeit gebe, bekomme er keine.
"Ich würde mich ja freuen, wenn du eine findest", macht Josef abschließend klar.
Und der Landwirt aus Pittenhart im Chiemgau muss wissen, wovon er spricht: Denn seit dem Jahr 2009 ist er glücklich vergeben.
In der fünften Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow lernte er seine jetzige Frau Narumol kennen, mit der er inzwischen die 14-jährige Tochter Jorafina hat.
Ein Jahr zuvor hatte Schäfer Heinrich sein Glück versucht, doch er blieb erfolglos und lebt seitdem alleine auf seinem 20-Hektar-Schafhof in Völlinghausen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/narumoldavid (Screenshot), Instagram/schaefer_heinrich_original (Screenshot)