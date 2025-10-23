"Erwartungen herunterschrauben": Das denkt "Bauer sucht Frau"-Josef über Schäfer Heinrich

Köln - Diese drei gehören zu den berühmtesten Teilnehmern von " Bauer sucht Frau ": Narumol (60) und ihr Ehemann Josef (64) sowie TV-Kollege Schäfer Heinrich (58). Jetzt hat der 64-Jährige dem Single-Landwirt Liebestipps gegeben.

"Bauer sucht Frau"-Star Josef (64) hat mit Narumol (60) die Liebe seines Lebens gefunden. © Instagram/narumoldavid (Screenshot)

"Jeder Mensch ist eigen. Heinrich hat seine ganz genauen Vorstellungen und da wird's halt a bisserl schwierig, die Richtige zu finden", glaubt Josef zu wissen, dass sein Landwirt-Kollege zu hohe Erwartungen habe, wie er im Podcast "May Way" mit Show-Chefin Tanja May (52) verrät.

Der Vater einer Tochter sei sich sicher, dass es schon Frauen für Heinrich gebe, aber dieser müsse seine Erwartungen herunterschrauben und "mal ein wenig zurückstecken".

Wenn es nach Josef geht, müsse der 58-jährige Schäfer Kompromisse machen. "Er is halt sehr eigen und schaut nur geradeaus, nicht auf die Seite. So ist es halt schwierig, eine zu finden", so der Landwirt.

Der Grund für die Aussagen: 2024 hat Heinrich sogar versucht, beim Speeddating eine Frau zu finden.

Wichtig für ihn sei, dass sie das Leben auf dem Hof genauso liebt wie er. Zudem liege es ihm nicht, sich "aufzugockeln und wie ein Pfau zu balzen".