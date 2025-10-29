Kuriose Nummer bei "Bauer sucht Frau": Vater sorgt dafür, dass Sohn rausgeschmissen wird
Köln - So eine kuriose Geschichte hat es bei "Bauer sucht Frau" auch noch nicht gegeben: Landwirt Walter (73) ist in der neuen Staffel, die am 3. November beginnt, dabei, obwohl er sich gar nicht beworben hat - anders als sein Sohn Klaus (33).
Denn eigentlich war es das Anliegen des 33-jährigen Bauern, in der beliebten RTL-Kuppelshow dabei zu sein. Doch nach einem Telefonat kam es anders als gedacht.
"Mein Sohn hat sich beworben und bekam daraufhin einen Anruf von RTL. Die Redaktion fragte, ob er noch mitmachen wollte", erklärt Walter gegenüber "BILD".
Daraufhin habe Klaus von sich und seinen Eltern erzählt und habe dann auch verraten, dass diese seit ein paar Jahren geschieden seien. "Daraufhin wollte man wissen, ob sein Vater auch alleine ist", verrät der Hühnerwirt.
Als das Telefonat stattgefunden habe, habe der 73-Jährige in unmittelbarer Nähe zu seinem Sohn gestanden, als dieser dann gefragt habe, ob er auch noch eine Frau suche.
"Ja, selbstverständlich!", habe er geantwortet. "Und so war ich dann plötzlich mit dabei, obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe".
"Bauer sucht Frau"-Kandidat Walter wird von seinem Sohn unterstützt
Des einen Freud ist allerdings des anderen Leid. Denn da nur ein Bauer pro Familie an der Sendung teilnehmen darf, wurde entschieden, dass Klaus nicht dabei sein könne. "Er hat mich aber unterstützt", macht Walter klar.
Daher habe sein Sohn ihm auch bei den Sichtungen der Bewerbungen geholfen. Ein weiterer Grund: Der 73-Jährige könne nicht so gut mit dem Handy umgehen, weshalb viel über das Mobiltelefon von Klaus gelaufen sei.
Der 33-jährige Landwirt sei auch weiter auf der Suche nach einer Frau fürs Leben, doch ob er noch mal bei "Bauer sucht Frau" mitmachen wolle, das wisse Walter nicht.
Zunächst einmal steht sowieso erst mal der Hühnerwirt im Fokus der Damenwelt. Zwar habe er auf dem Scheunenfest nur eine Frau kennenlernen wollen, doch der Kölner Privatsender habe ihm empfohlen, drei einzuladen und diese dann kennenzulernen.
Wer die Favoritin des 73-Jährigen ist und ob die Geschichte glücklich ausgeht, seht Ihr ab Montag, dem 3. November um 20.15 Uhr in der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.
