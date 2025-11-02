Landwirt bei "Bauer sucht Frau" rausgeschmissen - der rechnet mit RTL ab

Köln/Wüstenrot - Am Montagabend (3. November) startet die neue Staffel von " Bauer sucht Frau " im Free-TV. Ein Landwirt, der in der Vorstellungsrunde noch dabei gewesen ist, wird jedoch nicht mehr am Start sein. Der Grund: RTL hat ihn rausgeschmissen!

Landwirt Armin (40) ist schon vor Staffelstart bei "Bauer sucht Frau" rausgeworfen worden. © RTL

"Es wäre natürlich schön gewesen, die Liebe des Lebens so zu finden", gesteht Armin (40) aus Wüstenrot in Baden-Württemberg gegenüber "echo24", doch der Kölner Privatsender hat dem gelernten Winzer einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Denn schon vor rund sechs bis acht Wochen sei er von RTL darüber informiert worden, dass er nicht mehr Teil der beliebten Kuppelshow sei. "Ich war gerade mit meiner Schwester Iris beim Einkaufen, als im Auto der Anruf kam", verrät der 40-Jährige.

Vor allem, dass der Sender nicht mal einen Brief geschrieben habe, sondern dass es nur die telefonische Absage gegeben habe, enttäuscht den Hobbykoch, der mit dieser Entscheidung jedoch im Reinen ist.

Denn er habe gesehen, wie die Landwirte in der Sendung dargestellt werden, weshalb er froh sei, doch nicht dabei zu sein. "Das hat mit Bauern und deren Arbeit nichts mehr zu tun", erklärt Armin, der weiter ausführt: "RTL will den Landwirt bloß als blöd darstellen. Die sollen den Landwirt Landwirt sein lassen, und nicht meinen, sie müssten ein Drehbuch schreiben für den Landwirt."