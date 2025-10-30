Liebesdrama bei "Bauer sucht Frau": Pferdeliebhaberin wird gleich zweimal gekorbt

Köln - Damit hat Pferdeliebhaberin Insa (29) nicht gerechnet: Die Landwirtin erlebt beim großen " Bauer sucht Frau "-Scheunenfest gleich ein doppeltes Debakel.

Pferdeliebhaberin Insa (29) sucht mit der Hilfe von Moderatorin Inka Bause (56) die Liebe fürs Leben bei "Bauer sucht Frau". © RTL / Stefan Gregorowius

Die 21. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow hat gerade erst einmal angefangen, doch das erste Liebesdrama nimmt bereits seinen Lauf. Die Pferdehofbetreiberin aus der Lüneburger Heide in Niedersachsen hat gleich zwei Bewerber zum Scheunenfest eingeladen und hofft, dass sie beide mit in die Hofwoche nehmen könne.

Doch schon beim Kennenlernen mit Daniel und Christoph tun sich erste Probleme auf, denn die 29-Jährige wolle "zu 98 Prozent" eigene Kinder haben, was sich Daniel hingegen nicht vorstellen könne. Auch eine Hochzeit sei für ihn nicht unbedingt ein Muss.

Dennoch entscheidet sich die Landwirtin dazu, beide Bewerber auf ihren Hof in die Lüneburger Heide einzuladen. "Wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag! Weil ich würde euch voll gerne beide kennenlernen. Also, wenn ihr das auch wollt", verrät Insa, die acht Pferde, zehn Ponys, zwei Hunde, zwei Katzen und ab Juli fünf Ziegen und zehn Hühner auf ihrem Gut beherbergt.

Allerdings merkt sie direkt, dass ihre Entscheidung bei beiden Kandidaten nicht feuchtfröhlich aufgenommen wird. "Okay, ich frag' anders: Möchtet ihr mit mir auf den Hof kommen oder möchtet ihr nicht mitkommen?", will Insa wissen.