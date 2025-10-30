Liebesdrama bei "Bauer sucht Frau": Pferdeliebhaberin wird gleich zweimal gekorbt
Köln - Damit hat Pferdeliebhaberin Insa (29) nicht gerechnet: Die Landwirtin erlebt beim großen "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest gleich ein doppeltes Debakel.
Die 21. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow hat gerade erst einmal angefangen, doch das erste Liebesdrama nimmt bereits seinen Lauf. Die Pferdehofbetreiberin aus der Lüneburger Heide in Niedersachsen hat gleich zwei Bewerber zum Scheunenfest eingeladen und hofft, dass sie beide mit in die Hofwoche nehmen könne.
Doch schon beim Kennenlernen mit Daniel und Christoph tun sich erste Probleme auf, denn die 29-Jährige wolle "zu 98 Prozent" eigene Kinder haben, was sich Daniel hingegen nicht vorstellen könne. Auch eine Hochzeit sei für ihn nicht unbedingt ein Muss.
Dennoch entscheidet sich die Landwirtin dazu, beide Bewerber auf ihren Hof in die Lüneburger Heide einzuladen. "Wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag! Weil ich würde euch voll gerne beide kennenlernen. Also, wenn ihr das auch wollt", verrät Insa, die acht Pferde, zehn Ponys, zwei Hunde, zwei Katzen und ab Juli fünf Ziegen und zehn Hühner auf ihrem Gut beherbergt.
Allerdings merkt sie direkt, dass ihre Entscheidung bei beiden Kandidaten nicht feuchtfröhlich aufgenommen wird. "Okay, ich frag' anders: Möchtet ihr mit mir auf den Hof kommen oder möchtet ihr nicht mitkommen?", will Insa wissen.
"Bauer sucht Frau": Gibt es noch ein Happy End bei Insa und Christoph?
"Ich glaube, ich habe ein Problem damit, mit jemand weiteres mit auf den Hof zu kommen", macht Christoph klar, der nicht damit gerechnet hat, dass Daniel überhaupt eine Chance bei der Pferdeliebhaberin habe.
"Ich war total enttäuscht in dem Moment. Ich mag dieses Rivalitäts-Ding überhaupt nicht. Ich wollte ganz gerne nur mit Insa die Hofwoche verbringen", gibt er zu.
Auch Daniel ist überrascht über das Angebot, mit auf den Pferdehof zu kommen. Der Grund: die unterschiedliche Auffassung beim Thema Kinder. "Deswegen bin ich sehr überrascht, dass sie mich auswählen wollte und möchte deshalb eigentlich nicht auf den Hof kommen", so der 33-Jährige.
Ein Schock für Insa, die nicht damit gerechnet hat, nach dem Scheunenfest ohne Bewerber dazustehen. "Ich bin gerade mega schockiert, damit hab' ich überhaupt nicht gerechnet!", macht sie enttäuscht klar.
Ob es aber doch noch ein Happy End gibt, seht ihr in der nächsten Folge von "Bauer sucht Frau" am 10. November oder vorab bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+