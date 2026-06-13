Liebes-Aus bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Nach Michi packt auch Valentina aus
Nürnberg - Dieses Beziehungsaus hat kaum jemand kommen sehen: Hofdame Valentina (24) und Landwirt Michi (23) gehen überraschend getrennte Wege. Jetzt spricht die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ausführlich über das Ende.
"Leider hatten wir im Alltag unsere Schwierigkeiten und Hürden, die wir nicht geschafft haben zu meistern", sagte die Nürnbergerin kurz nachdem sie das Liebes-Aus öffentlich gemacht hatte.
Rund eine Woche danach gibt die 24-Jährige mehr Details preis. "Ich denke, keiner von uns hat sich so ein Ende gewünscht. Aber manchmal werden äußere Stimmen lauter als das, was das eigene Herz eigentlich sagen möchte", erklärt Valentina in einer Instagram-Fragerunde.
Allerdings hat die ehemalige Hofdame auch Glück im Unglück. Denn eine neue Wohnung habe sie sich nicht suchen müssen.
"Ich habe meine Wohnung behalten und bin jetzt wieder hier", verrät sie. Erst Anfang des Jahres hatte das Ex-Paar nämlich Nägel mit Köpfen gemacht und war zusammengezogen.
Ihr gewohntes Umfeld helfe ihr auch dabei, das Beziehungs-Aus zu verarbeiten.
"Auch für mich ist die ganze Situation nicht leicht! Ich versuche aktuell, nach vorne zu schauen, mich viel abzulenken und die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist", stellt sie klar.
"Bauer sucht Frau": Valentina schließt Freundschaft mit Michi aus
Und auch, wenn sie dankbar sei, wieder bei ihrer Familie zu sein, gebe es durchaus Momente, in denen sie das Ahrtal, wo Michi den Hof hat, vermisse. Schließlich sei "es ja dort auch so ein kleines Zuhause geworden", wie Valentina gesteht.
Dass die beiden Freunde bleiben, schließt die 24-Jährige quasi aus. "Ich denke, nach so einer intensiven Zeit und vor allem so intensiven Gefühlen ist es sehr schwer, eine Freundschaft zu führen", gibt die Ex-Hofdame offen zu.
Dennoch sei ihr wichtig zu sagen, dass Michi wisse, dass er sich immer bei ihr melden könne, wenn etwas sei. "Ich wünsche auch ihm nur das Beste auf all seinen Wegen", verdeutlicht sie.
Auch wenn ihre Beziehung kein glückliches Ende gefunden habe, sei sie "dankbar für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen."
Titelfoto: RTL