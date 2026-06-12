Bauer sucht Frau: Ex-Hofdame Jasmin packt aus, was bei RTL nicht gezeigt wurde
Köln - In der jüngsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" buhlte Jasmin (41) um das Herz von Landwirt Andreas (46). Im Netz packt die Ex-Hofdame jetzt aus, was im TV nicht gezeigt wurde.
Acht Folgen genügten der sympathischen Blondine am Ende nicht, um das Herz des 46-Jährigen zu erobern. Nachdem auf seinem Hof kurz zuvor ein heftiger Zickenkrieg eskaliert war, entschied sich Andreas schließlich für Nebenbuhlerin Katarina.
Zum Auftakt der achten Ausgabe der Kuppelshow war zu sehen, wie der Mutterkuhhalter aus Tirol mithilfe eines Tablets aus zahlreichen Bewerbungen drei Damen auswählte, um sie bei einem Vorab-Treffen in Potsdam näher kennenzulernen.
Wie Jasmin auf ihrem Instagram-Kanal nun verriet, habe sie die Aufmerksamkeit des Bauern jedoch eigentlich mit einem handgeschriebenen Brief auf sich lenken wollen. Im TV wurde die romantische Geste jedoch komplett unter den Teppich gekehrt.
"Der Brief, mit dem die Geschichte begonnen hat …", schreibt die 41-Jährige zu einem Bild von dem verpönten Schriftstück. Enttäuscht fügt sie überdies noch hinzu: "Im TV sah es später so aus, als hätte er einfach nur ein Bild auf seinem Tablet ausgewählt."
"Bauer sucht Frau"-Hofdame Jasmin teilt Zeilen aus Bewerbungsbrief
Dabei habe es die liebevollen Zeilen wirklich gegeben, wie sie gegenüber ihrer Community in aller Deutlichkeit beteuert: "Mit Herzklopfen geschrieben, eingepackt und abgeschickt." Am Ende habe den Brief jedoch niemand gesehen.
Doch was stand eigentlich drin? Jasmin deckt auf: "Ich habe deinen Steckbrief gelesen und musste sofort lächeln. Du wirkst wie jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht – aber trotzdem noch an das Schöne glaubt", offenbart die Beauty.
Anschließend rührte sie noch etwas für sich selbst die Werbetrommel: "Ich bewerbe mich bei dir, weil ich neugierig bin, auf das, was hinter dem ersten Eindruck steckt. Ich möchte dich wirklich kennenlernen … nicht nur im Alltag, sondern wie du bist, wenn's ruhig wird."
Nach der Hofwoche gab Andreas ihr allerdings den Laufpass. Doch auch mit Katarina ist es vorbei. Im Finale wollten sich die beiden noch eine echte Chance geben. Vor wenigen Tagen gestand Andreas gegenüber RTL, dass er die Gefühle nicht erwidern konnte und der Kontakt abgebrochen sei.
Titelfoto: Bildmontage: RTL, Instagram/jazzy_rose777 (Screenshot)