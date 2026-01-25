Liebes-Aus oder Zukunftspläne? So steht es um RTL-Bauer Basti und Hofdame Kerrin

Greßthal - Obwohl bei " Bauer sucht Frau "-Star Basti (25) und Hofdame Kerrin (28) von Beginn an die Funken flogen, steht ihre Beziehung auf wackeligen Füßen. Der Ausgang? Ungewiss!

Zwischen Landwirt Basti (25) und Bodybuilderin Kerrin (28) hat es bei "Bauer sucht Frau" gewaltig gefunkt. © RTL / Stefan Gregorowius

Die größte Herausforderung ist und bleibt die enorme Distanz. Aktuell führen Basti und Kerrin nämlich eine Fernbeziehung. Knapp 600 Kilometer liegen zwischen den beiden. Sie wohnt in der Nähe von Lübeck, er hat seinen Hof in Unterfranken.

Überlegungen, dies zu ändern, existieren bereits. "Wir sprechen immer mal wieder über Möglichkeiten und man behält einige Optionen im Blick. Realistisch wollen wir beide aber nicht ewig weiter eine Fernbeziehung führen", erklärt das Paar gegenüber "Promiflash".

Konkrete Pläne gibt es also noch keine. Basti und Kerrin wollen nichts überstürzen. Sie betonen: "Wir wollen uns mit dieser Entscheidung sicher sein und uns daher in jeglicher Lebenslage kennenlernen. Es ist eben doch sehr weit und es hängt sehr viel daran."

Da die TV-Bauern in den meisten Fällen durch Haus und Hof an ihren Wohnort gebunden sind, müsste die Fitness-Liebhaberin wohl das größere Opfer bringen und die Zelte in ihrer norddeutschen Heimat abbrechen, um zu ihrem Liebsten in den Süden umzusiedeln.