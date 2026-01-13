Rinderzüchter fassungslos: "Bauer sucht Frau"-Kandidat ledert gegen Hofdame

Mittelweser (Niedersachsen) - Es hat nicht sein sollen: Aus " Bauer sucht Frau "-Landwirt Johann und Hofdame Katja (55) ist nichts geworden. Das soll aber nur am 60-Jährigen gelegen haben. Doch der Niedersachse wehrt sich nun dagegen.

Sind kein Paar geworden: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Johann (60) und seine Hofdame Katja (55). © RTL / Stefan Gregorowius

"Sie hatte sich ja öffentlich ausführlich geäußert und mir sogar etwas angedichtet – aber daran war überhaupt nichts dran", ärgert sich der Rinderzüchter im Gespräch gegenüber "kreiszeitung.de".

Denn für Katja sei klar gewesen, dass sie für eine Beziehung mit dem Landwirt bereit gewesen wäre. Dieses Gefühl sei allerdings nicht gleichermaßen erwidert worden.

Schon beim großen Wiedersehen solle sich Johann "anderweitig orientiert" haben.

Allerdings sei ihm dort schon bewusst geworden, dass für ihn und Katja keine Zukunft bestehe.

"Das war vorher aber schon absehbar", gesteht der Landwirt, der schon früh gespürt habe, dass Lebensvorstellungen und Alltag nicht zusammenpassen.