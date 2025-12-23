Bauer sucht Frau: Klartext beim RTL-Wiedersehen, diese Paare sind noch fest zusammen
Köln - Die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" ist im Kasten und auch diesmal steht wieder eine Frage über allen anderen: Welche Duos konnten ihre Gefühle über die Dreharbeiten hinweg aufrechterhalten?
Die Dreharbeiten der beliebten RTL-Kuppelshow liegen im Vergleich zur TV-Ausstrahlung bekanntermaßen immer ein paar Monate zurück. In dieser Zeit kann viel passieren.
In der großen Wiedersehensshow, die am 22. Dezember im Free-TV ausgestrahlt wird, aber schon jetzt auf RTL+ abrufbar ist, sprechen die Teilnehmer Klartext. Und bei einigen hat es tatsächlich mächtig gefunkt.
Zwischen Bastian (25) und Kerrin (28) herrschte während der aktuellen Ausgabe so viel Harmonie, dass sie von den Kölner Fernsehmachern kaum gezeigt wurden. Dafür haben ihre Gefühle Bestand: Die beiden sind eine Fernbeziehung eingegangen.
Doch die Distanz von 600 Kilometern soll schon bald der Vergangenheit angehören. Es wird ernst - ein Umzug auf Bastians Hof ist das Ziel. "Wir versuchen uns jetzt so gut und so schnell wie möglich kennenzulernen und dann hopp oder top!", so der Ackerbauer.
Auch Katharina und Walter haben sich gefunden. Der Hühnerwirt denkt bereits einen Schritt weiter: "Wir müssen sehen, ob wir noch eine Hochzeit machen möchten", lässt er Inka wissen. Seine Hofdame ahnte davon nichts. Lachend merkt sie an: "Ich lasse mich überraschen!"
Abschiede im "Bauer sucht Frau"-Finale lassen auf positive Zukunft hoffen
Bei Forstwirt Michi (22) und Valentina hat Amor ebenfalls ganze Arbeit geleistet. "Du gibst mir ein Gefühl, das mir noch kein Mann geben konnte", schwärmt die 23-Jährige. Der Forstwirt strahlt: "Deshalb würde ich sagen, du bleibst noch ein paar Jahre an meiner Seite!"
Einige andere Paare befinden sich derweil noch in der Testphase. Ihr Abschied in der Sendung lässt aber durchaus auf eine positive Zukunft hoffen. Daniel und Jennifer wollen sich wiedersehen und herausfinden, was möglich ist.
Ein Kuss ist bei den beiden allerdings noch nicht gefallen. Damit möchte Daniel sich bewusst Zeit lassen. "Das ist so intim und so intensiv, dass man sich diesen Moment aufspart, wenn man sich sicher ist", stellt der Nebenerwerbslandwirt klar.
Deutlich mehr Funkenflug gibt es da bei Pauline und Christopher. "Von dem Augenblick an, als ich dich in der Scheune sah und unsere Blicke sich getroffen haben, wusste ich, da ist etwas Magisches zwischen uns!", erklärt sie an ihrem letzten Abend.
Der Bauer ist von der deutlichen Liebeserklärung überwältigt und betont: "Ich habe ein gutes Gefühl bei uns beiden und könnte mir schon vorstellen, dass Pauline die Frau an meiner Seite wird!"
