Nach Ehe-Aus: Dieser "Bauer sucht Frau"-Star ist wieder vergeben!

Köln - In der zwölften Staffel von " Bauer sucht Frau " hat es bei Jörg (40) und Vanessa (37) gefunkt. Hals über Kopf verliebten sich die beiden ineinander - doch es folgte ein jähes Ende. Mittlerweile ist der Landwirt sogar wieder vergeben!

Landwirt Jörg (40) hat eine neue Frau an seiner Seite. © Screenshot/Instagram/joergbauersuchtfrau2016

"Ich bin froh, eine neue Frau an meiner Seite zu haben", erklärt der 40-Jährige in einem Gespräch mit RTL. Seine neue Partnerin habe er im August 2023 in einem Nachbarort kennengelernt. Seitdem gehen sie durch dick und dünn.

Mit der beliebten Kuppel-Show habe er nun aber nichts mehr zu tun, wie er weiter verrät: "'Bauer sucht Frau' war für mich eine Erfahrung, die jetzt aber endgültig abgeschlossen ist."

Seit Januar dieses Jahres ist das Ex-Paar auch offiziell geschieden. Um die beiden gemeinsamen Kinder - die gelernte Restaurantfachfrau brachte 2022 Zwillinge zur Welt - kümmern sich beide dennoch liebevoll.

"Ich liebe meine Kinder über alles und bin sehr stolz auf sie!", so der Mutterkuhhalter.