Paukenschlag bei "Bauer sucht Frau"-Paar: Hans und Elke beenden Fernbeziehung

Köln - Hans und Elke lernten sich 2023 bei " Bauer sucht Frau " kennen und lieben. Auf eine plötzliche Trennung folgte im vergangenen Jahr die Versöhnung. Jetzt hat das Paar erneut etwas zu verkünden!

Pferdewirt Hans (68) und Hofdame Elke (64) lernten sich 2023 in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen. © Instagram/hans_bauersuchtfrau (Screenshot)

Schon nach ihrer ersten Begegnung auf dem großen Scheunenfest sprach der 68-jährige Pferdewirtschaftsmeister von "Liebe auf den ersten Blick". Schnell folgte der erste Kuss. Im Januar 2025 lag die Beziehung dann auf einmal in Scherben.

Mehrere Monate später gaben Hans und Elke ihrer Liebe noch einmal eine zweite Chance. Und die scheinen die beiden in aller Konsequenz nutzen zu wollen. Im Interview mit dem Magazin "neue woche" lässt Elke jetzt nämlich eine neue Bombe platzen.

Die ehemalige Hofdame berichtet darin von dem Entschluss, die Fernbeziehung mit ihrem Partner zu beenden. Elke hat keine Lust mehr auf die Pendelei. Stattdessen setzt sie alles auf eine Karte: Sie kehrt ihrem Zuhause den Rücken und zieht zu Hans in die Eifel.

"Unsere Liebe ließ mich diese Entscheidung treffen", stellt die 64-Jährige überglücklich klar. Aktuell seien sie dabei, gemeinsam im Haus zu werkeln. Dazu zählen das Einreißen einer Wand, ein Zimmer neu zu streichen und ihre Vorstellungen mit einfließen zu lassen.

Auch gemeinsame Zukunftspläne schmiedet das TV-Paar bereits. "Wir möchten das Leben zusammen genießen, werden Konzerte besuchen und im Frühjahr fliegen wir für eine Woche nach Kreta in den Urlaub", offenbart Elke.