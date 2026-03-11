Paukenschlag bei "Bauer sucht Frau"-Paar: Hans und Elke beenden Fernbeziehung
Köln - Hans und Elke lernten sich 2023 bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Auf eine plötzliche Trennung folgte im vergangenen Jahr die Versöhnung. Jetzt hat das Paar erneut etwas zu verkünden!
Schon nach ihrer ersten Begegnung auf dem großen Scheunenfest sprach der 68-jährige Pferdewirtschaftsmeister von "Liebe auf den ersten Blick". Schnell folgte der erste Kuss. Im Januar 2025 lag die Beziehung dann auf einmal in Scherben.
Mehrere Monate später gaben Hans und Elke ihrer Liebe noch einmal eine zweite Chance. Und die scheinen die beiden in aller Konsequenz nutzen zu wollen. Im Interview mit dem Magazin "neue woche" lässt Elke jetzt nämlich eine neue Bombe platzen.
Die ehemalige Hofdame berichtet darin von dem Entschluss, die Fernbeziehung mit ihrem Partner zu beenden. Elke hat keine Lust mehr auf die Pendelei. Stattdessen setzt sie alles auf eine Karte: Sie kehrt ihrem Zuhause den Rücken und zieht zu Hans in die Eifel.
"Unsere Liebe ließ mich diese Entscheidung treffen", stellt die 64-Jährige überglücklich klar. Aktuell seien sie dabei, gemeinsam im Haus zu werkeln. Dazu zählen das Einreißen einer Wand, ein Zimmer neu zu streichen und ihre Vorstellungen mit einfließen zu lassen.
Auch gemeinsame Zukunftspläne schmiedet das TV-Paar bereits. "Wir möchten das Leben zusammen genießen, werden Konzerte besuchen und im Frühjahr fliegen wir für eine Woche nach Kreta in den Urlaub", offenbart Elke.
Geschenk läutet Liebes-Comeback von "Bauer sucht Frau"-Paar ein
Darüber hinaus seien noch ein Kurztrip in die Bundeshauptstadt nach Berlin sowie der Besuch des "Cirque du Soleil" in Planung. Bei den beiden Turteltauben scheint es nach der mehrmonatigen Liebes-Auszeit also besser zu laufen als je zuvor.
Möglich wurde die gemeinsame Zukunft nur, weil Hans nach der Trennung nicht aufhörte, um Elke zu kämpfen. Mit einem Geburtstagsgeschenk - einer Halskette bestehend aus zwei verbundenen Herzen - eroberte er seine Liebste schließlich zurück.
Durch das Präsent wurden die alten Gefühle neu entflammt. Beiden war es nach der Trennung nicht gut gegangen. "Ich habe die Monate ohne sie sehr gelitten", gab Hans damals zu und betonte: "Nun bin ich glücklich, dass wir wieder ein Paar sind."
Um nicht noch einmal in unruhiges Fahrwasser zu geraten, wollten Hans und Elke einige Dinge in ihrer Beziehung verändern. Um ausreichend Zeit für seine Partnerin zu haben, gab der Pferdehofbesitzer etwa einige Aufgaben aus seinem beruflichen Alltag ab.
