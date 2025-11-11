Quoten-Hammer bei "Bauer sucht Frau": Liebestolle Landwirte räumen mächtig ab

Köln - Die Erfolgsgeschichte von " Bauer sucht Frau " geht weiter: Die zweite Folge der RTL -Kuppelshow konnte sich am Montagabend den Primetime-Sieg bei den Zuschauern sichern.

Über drei Millionen Zuschauer haben die zweite Folge der neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel am Montagabend bei RTL verfolgt. © RTL

Wie der Kölner Sender am Dienstag mitteilt, erreichte die kultige Sendung über die liebestollen Landwirtinnen und Landwirte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 13,1 Prozent.

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt die Show ebenfalls immerhin noch auf sehr gute 12,7 Prozent.

Insgesamt verfolgten im Schnitt 3,28 Millionen Fans - das entspricht einem Gesamtmarktanteil von 14,6 Prozent - die Sendung. Damit war "Bauer sucht Frau" laut RTL in allen Zielgruppen die Nummer eins in der Primetime.

Und das "Landwirt-Fieber" beim Kölner Sender ebbte auch nach Show-Ende nicht ab: Die im Anschluss laufende Sendung "Ralf, der Bauernreporter" lief mit zwei Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,5 Prozent ebenfalls erfolgreich.