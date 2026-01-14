Sie kann es kaum fassen: "Bauer sucht Frau"-Laura gibt Update zu sich und Hottie-Landwirt

Lippetal (NRW) - Er ist der Rekordbauer bei " Bauer sucht Frau "! Landwirt Friedrich (29) bekam die meisten Bewerbungen jemals , entschied sich im Endeffekt aber für Lehrerin Laura (26). Diese kann ihr Glück immer noch nicht fassen.

Ackerbauer Friedrich (29) und seine ehemalige Hofdame Laura (26) sind ein glückliches Paar. © RTL / Stefan Gregorowius

Das zeigt ein Video, welches die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hat. Dort sind die beiden Turteltauben in einer verschneiten Schneelandschaft zu sehen.

"In den 20ern lernst du, dass echte Begegnungen überall passieren können – sogar in einer TV-Show", schreibt sie zu dem Clip, welchen sie gepostet hat.

Wichtig sei nach Ansicht der Lehrerin nur, dass man den Mut habe, sich darauf einzulassen.

Die Teilnahme an der 21. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow hat das Leben der 26-Jährigen aus Bad Hersfeld vollkommen auf den Kopf gestellt.

Dass es mit Hottie-Landwirt Friedrich so gut läuft und sie ihr Liebes-Glück gefunden hat, ist für Laura immer noch unvorstellbar. "Fühlt sich immer noch so unreal an", gesteht die einstige Hofdame zudem.