RTL-Bauer überrumpelt: Hofdame sorgt mit emotionalem Gefühlsausbruch für Irritationen

Brandenburg - Gleich drei Frauen möchte Landwirt Andreas (46) im Rahmen von " Bauer sucht Frau International " kennenlernen. Eine der Kandidatinnen irritiert direkt zu Beginn mit einem emotionalen Gefühlsausbruch.

"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Katharina (M.) kann ihre Gefühle nicht verbergen. © RTL

Seit zwei Jahren geht der 46-Jährige aus Südtirol alleine durchs Leben. In Italien betreibt der Single-Bauer einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern und viel Herzblut führt.

In der RTL-Kuppelshow will er sich endlich wieder verlieben, weshalb er sich in Brandenburg von den drei Damen ein eigenes Bild machen möchte.

Vor allem Kandidatin Katharina freut sich sehr über die Einladung, denn sie glaubt fest an die Liebe auf den ersten Blick.

"Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe", schwärmt die Hessin beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Südtiroler.

Und der Landwirt hat es Katharina direkt angetan. "Hätte ich auch nie so gedacht. Liebe auf den ersten Blick. Und dann war ich ganz sicher: Er ist es", macht die Kandidatin klar.

Ihre intensiven Gefühle teilt sie Andreas auch direkt mit. Dieser ist vollkommen überrumpelt von dem emotionalen Gefühlsausbruch, fühlt sich aber geehrt.