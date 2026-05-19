RTL-Bauer überrumpelt: Hofdame sorgt mit emotionalem Gefühlsausbruch für Irritationen
Brandenburg - Gleich drei Frauen möchte Landwirt Andreas (46) im Rahmen von "Bauer sucht Frau International" kennenlernen. Eine der Kandidatinnen irritiert direkt zu Beginn mit einem emotionalen Gefühlsausbruch.
Seit zwei Jahren geht der 46-Jährige aus Südtirol alleine durchs Leben. In Italien betreibt der Single-Bauer einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern und viel Herzblut führt.
In der RTL-Kuppelshow will er sich endlich wieder verlieben, weshalb er sich in Brandenburg von den drei Damen ein eigenes Bild machen möchte.
Vor allem Kandidatin Katharina freut sich sehr über die Einladung, denn sie glaubt fest an die Liebe auf den ersten Blick.
"Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe", schwärmt die Hessin beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Südtiroler.
Und der Landwirt hat es Katharina direkt angetan. "Hätte ich auch nie so gedacht. Liebe auf den ersten Blick. Und dann war ich ganz sicher: Er ist es", macht die Kandidatin klar.
Ihre intensiven Gefühle teilt sie Andreas auch direkt mit. Dieser ist vollkommen überrumpelt von dem emotionalen Gefühlsausbruch, fühlt sich aber geehrt.
"Bauer sucht Frau": Milchviehhalter Andreas gibt sich zurückhaltend
Und es kommt für die Hessin noch besser, denn Andreas entscheidet sich tatsächlich dazu, Katharina sowie ihre Konkurrentin Jasmin auf seinen Hof in Italien einzuladen.
"Das sind Freudentränen. Ich freue mich wirklich mega, den Andreas kennenzulernen, weil ich wirklich die Liebe fürs Leben suche", verrät die zukünftige Hofdame unter Tränen.
In dem Milchviehbetrieb angekommen, fällt Katharina Andreas direkt um den Hals. "Die Tränen sagen gerade: Es ist die große Liebe. Und ich hoffe nicht, dass mein Gefühl mich täuscht", gesteht die Hessin.
Während die Kandidatin ihre intensiven Gefühle nicht hinter dem Berg halten kann, zeigt sich der Milchviehhalter zurückhaltend. "Wie sie sich gibt, meint man wirklich, dass sie es ernst meint. Sie ist gerne hier, sagen wir mal so. Aber ja, schauen wir mal", lässt der Südtiroler wissen.
Wie es mit Andreas, Katharina und Jasmin weitergeht, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL