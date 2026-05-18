Fernbeziehung beendet! Dieses "Bauer sucht Frau"-Traumpaar geht den nächsten Schritt
Schweinfurt/Köln - Landwirt Bastian Stürmer (26) und Kerrin Grapengeter (29) sind den nächsten Schritt in ihrer (noch jungen) Beziehung gegangen.
Erst vor einem Monat wurde darüber spekuliert, ob sich DAS "Bauer sucht Frau"-Traumpaar der letzten Jahre still und heimlich verlobt haben könnte.
Ein öffentliches Dementi und etwas Gras über der Sache später rücken die Turteltauben aber doch mit einem romantischen Liebes-Knall heraus.
Denn: Kerrin hat ihre Sachen (inklusive Pferd Flachs und Kater Bob) gepackt und ist Anfang Mai zu Bastian gezogen! "Uns war eigentlich von Anfang an klar, dass der Punkt kommt, an dem wir zusammenziehen", erklärt die 29-Jährige bei BILD.
Schon Anfang des Jahres soll sie sich intensiv um einen Job in der neuen Heimat bemüht haben - mit Erfolg.
Aktuell hängt das Paar sogar schon in den Umbauarbeiten ihrer ersten eigenen Wohnung. Ausgerechnet in dem Haus, in dem auch die Eltern des 26-Jährigen leben.
"Wir planen zum Beispiel ein gemeinsames Ankleidezimmer. Da kommt dann ein fünf Meter langer Kleiderschrank rein, der zu 99 Prozent ihr gehören wird", scherzt der Bauer über das Zusammenleben.
Kerrin Grapengeter und Bastian Stürmer renovieren Wohnung
Dass Kerrin in Lübeck alles hinter sich lässt und ihm zuliebe im Süden ihre Zelte neu aufschlägt, ist für den RTL-Bauern alles andere als selbstverständlich. "Kerrin ist mir wichtig. (...) Deswegen möchte ich es ihr so schön wie möglich machen."
Zweifel haben sich bislang noch nicht breitgemacht, stellen die beiden klar. "Ab und zu räume ich ihr schon ein paar Sachen hinterher. Aber das ist nicht schlimm. Wir gleichen uns gut aus. Dafür gibt es dann abends mal ganz gutes Essen von ihr."
Und auch Kerrin träumt von einer rosigen Zukunft. Ohne Fernbeziehung und permanentem Herzschmerz.
"Man lernt sich mit der Zeit immer ein bisschen besser kennen. Ich würde behaupten, dass wir gegenseitig das Beste aus dem anderen herausholen. Er ist manchmal ein kleiner Sturkopf. Aber damit kann ich umgehen. Wenn er gestresst ist, lasse ich ihn sein Ding machen. Wenn es wieder ruhiger ist, kommt er von ganz alleine wieder."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kerrin Grapengeter