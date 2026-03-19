RTL spricht von Krisen bei "Bauer sucht Frau"-Stars: "Was ist auf den Höfen los?"

Köln - Die vergangene Staffel von " Bauer sucht Frau " hatte alles - von Gefühlschaos über bittere Trennungen bis hin zu echten Lovestorys. Doch wie sieht es rund vier Monate nach dem großen Finale aus?

Mit Hofmann Frank klappte es bei "Bauer sucht Frau" nicht: Hat Kandidatin Simone ihr Liebesglück inzwischen anderweitig gefunden? © RTL

In einer neuen Spezialfolge mit dem Titel "Was ist auf den Höfen los?" geht Moderatorin Inka Bause (57) genau dieser Frage auf den Grund. Fans der RTL-Show dürfen sich dabei unter anderem auf ein Wiedersehen mit Rekordbauer Friedrich freuen.

Beim Staffelabschluss kurz vor Weihnachten sahen die Zuschauer nach Wochen des Mitfieberns, was aus ihren Lieblingen geworden ist. Während einige Paare noch immer auf Wolke sieben schwebten, waren andere Kandidaten längst wieder Single.

Auch im Nachgang gab es immer mal wieder ein Update zu lesen, wie etwa von Katja und Johann, deren "Beziehung" ein unschönes Ende fand.

Selbiges gilt für Gnadenhofbesitzerin Simone und Hofmann Frank, der nicht mehr zu Besuch kam, weil er nicht mehr im Wohnwagen schlafen wollte.

Nach der bitteren Liebespleite schien es beim großen Wiedersehen dann allerdings so, als würde die Saarländerin inzwischen mit Ex-Kandidat Jörg anbandeln, der anfangs gar nicht am Scheunenfest teilgenommen hatte. Ob aus den beiden mehr geworden ist?