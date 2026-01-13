Sie kann es kaum fassen: "Bauer sucht Frau"-Laura gibt Update zu sich und Hottie-Landwirt
Lippetal (NRW) - Er ist der Rekordbauer bei "Bauer sucht Frau"! Landwirt Friedrich (29) bekam die meisten Bewerbungen jemals, entschied sich im Endeffekt aber für Lehrerin Laura (26). Diese kann ihr Glück immer noch nicht fassen.
Das zeigt ein Video, welches die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hat. Dort sind die beiden Turteltauben in einer verschneiten Schneelandschaft zu sehen.
"In den 20ern lernst du, dass echte Begegnungen überall passieren können – sogar in einer TV-Show", schreibt sie zu dem Clip, welchen sie gepostet hat.
Wichtig sei nach Ansicht der Lehrerin nur, dass man den Mut habe, sich darauf einzulassen.
Die Teilnahme an der 21. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow hat das Leben der 26-Jährigen aus Bad Hersfeld vollkommen auf den Kopf gestellt.
Dass es mit Hottie-Landwirt Friedrich so gut läuft und sie ihr Liebes-Glück gefunden hat, ist für Laura immer noch unvorstellbar. "Fühlt sich immer noch so unreal an", gesteht die einstige Hofdame zudem.
Neue Rolle für Laura: Lehrerin unterstützt ihren Liebsten bei der Produktion von Social-Media-Content
Ihre vertraute Zweisamkeit hat auch dazu geführt, dass sie als DAS Traumpaar der vergangenen Ausgabe von "Bauer sucht Frau" gelten.
Das zeigen auch die Kommentare der Anhänger des Paares unter dem Instagram-Beitrag. So schreibt zum Beispiel ein Fan: "Ihr seid so süß zusammen!"
Dass sich Friedrich und Laura exzellent verstehen, zeigt auch die Tatsache, dass die 26-Jährige ihren Liebsten bei der Produktion von Social-Media-Content unterstützt.
"POV: Dein Freund ist Agrarfluencer", scherzt sie zu einem Video, welches zeigt, wie der Landwirt mehrfach erfolglos versucht, einen auswendig gelernten Text einzusprechen.
Vielsagend hat die 26-jährige Lehrerin den Clip dann noch mit den Worten "Eigentlich wollte ich Bäuerin werden" versehen. Damit meint sie weniger ihre beruflichen Absichten als ihre neue Rolle.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius