Trennungs-Knall bei "Bauer sucht Frau"-Paar: Jetzt packt Ex-Hofdame Pauline aus

Köln - Die Trennung von Christopher und Pauline traf viele " Bauer sucht Frau "-Fans ins Herz. Und obwohl sie eigentlich schweigen wollte, hat die einstige Hofdame jetzt doch über die Liebespleite ausgepackt und dabei deutliche Worte gefunden.

Beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest hat sich Landwirt Christopher (32) für Pauline (26) entschieden. © RTL / Stefan Gregorowius

Kaum war das Oster-Special zur beliebten RTL-Kuppelshow ausgestrahlt, bestätigte Chris der "Bild"-Zeitung die gescheiterte Beziehung. Wie er parallel dazu auf Instagram betonte, sei ihm "diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen".

Pauline nutzte nun dasselbe Medium, um ein Statement abzugeben. Darin heißt es gleich zu Beginn vielsagend: "Zu schön, um wahr zu sein – und das war es letztendlich auch." Nie im Leben habe sie damit gerechnet, sich einmal "in dieser Situation wiederzufinden".

Erklärend schiebt die 26-Jährige hinterher: "Es ist für mich das erste Mal, eine Beziehung 'in der Öffentlichkeit' zu führen und deswegen bin ich auch überwältigt, um nicht zu sagen überfordert, von so manchen Ereignissen der letzten Zeit."

Dann stellt sie klar, dass die Trennung nicht von ihr aus ging. "Ich dachte wirklich, dass Christopher und ich das Gleiche möchten. Umso trauriger bin ich über die Entscheidung von Christopher, die Beziehung zu beenden und enttäuscht über die Art und Weise." Eine Aussage, die durchaus aufhorchen lässt.