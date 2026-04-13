Trennungs-Knall bei "Bauer sucht Frau"-Paar: Jetzt packt Ex-Hofdame Pauline aus
Köln - Die Trennung von Christopher und Pauline traf viele "Bauer sucht Frau"-Fans ins Herz. Und obwohl sie eigentlich schweigen wollte, hat die einstige Hofdame jetzt doch über die Liebespleite ausgepackt und dabei deutliche Worte gefunden.
Kaum war das Oster-Special zur beliebten RTL-Kuppelshow ausgestrahlt, bestätigte Chris der "Bild"-Zeitung die gescheiterte Beziehung. Wie er parallel dazu auf Instagram betonte, sei ihm "diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen".
Pauline nutzte nun dasselbe Medium, um ein Statement abzugeben. Darin heißt es gleich zu Beginn vielsagend: "Zu schön, um wahr zu sein – und das war es letztendlich auch." Nie im Leben habe sie damit gerechnet, sich einmal "in dieser Situation wiederzufinden".
Erklärend schiebt die 26-Jährige hinterher: "Es ist für mich das erste Mal, eine Beziehung 'in der Öffentlichkeit' zu führen und deswegen bin ich auch überwältigt, um nicht zu sagen überfordert, von so manchen Ereignissen der letzten Zeit."
Dann stellt sie klar, dass die Trennung nicht von ihr aus ging. "Ich dachte wirklich, dass Christopher und ich das Gleiche möchten. Umso trauriger bin ich über die Entscheidung von Christopher, die Beziehung zu beenden und enttäuscht über die Art und Weise." Eine Aussage, die durchaus aufhorchen lässt.
"Bauer sucht Frau"-Hofdame tief verletzt: "Wird dauern, das zu verarbeiten!"
Was genau sie damit meint, behält Pauline allerdings lieber für sich. Stattdessen findet sie sogar noch ein paar versöhnliche Worte für ihren Verflossenen: "Ich wünsche Christopher, dass er sein Glück findet und ankommen kann und bis dahin alles Gute für ihn und seinen weiteren Weg."
Bei ihr haben das Liebes-Aus jedoch tiefe Spuren hinterlassen, wie sie selber zugibt. "Es wird seine Zeit dauern, das zu verarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist", erklärt die Augenoptikerin. Nichtsdestotrotz sei sie "dankbar für dieses Kapitel".
Ihre "Bauer sucht Frau"-Teilnahme bereut Pauline aber keineswegs. Sie sagt: "Es war für mich eine unglaublich intensive Zeit mit Christopher. Sowohl die Hofwoche als auch das wirkliche Leben waren geprägt von tollen Erlebnissen, lustigen Momenten und Zusammenhalt."
Für eine gemeinsame Zukunft hat es am Ende nicht gereicht. "Wir waren letztendlich ein ganz normales Paar wie jedes andere auch und dazu gehören auch Entscheidungen über die gemeinsame Zukunft", so Pauline weiter.
Dabei lagen die Vorstellungen der beiden offenbar zu weit auseinander. Und so bleibt der 26-Jährigen nach eigener Aussage in diesen Tagen nur eines übrig: "Krone richten und weitermachen!"
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius