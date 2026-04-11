"Bauer sucht Frau"-Traumpaar fehlt in Osterspecial: Was steckt dahinter?
Greßthal (Bayern) - Ostermontag lief traditionell die Spezialfolge "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?". Ein Paar der vergangenen Staffel wurde jedoch nicht gezeigt: Bastian Stürmer (25) und Kerrin Grapengeter (28). Doch warum?
Sorge müssen sich die Fans des Traumpaares jedoch nicht machen, denn eine Trennung hat es nicht gegeben. Das zeigt ein Instagram-Video vom vergangenen Montag (6. April), als Basti kundtat, dass er nicht allein gewesen sei - an seiner Seite war Kerrin nämlich zu sehen.
Und auch der Grund, warum die beiden nicht in dem Osterspecial zu sehen gewesen sind, ist recht simpel.
"Bei uns hat es zeitlich nicht gepasst mit dem Dreh, aber da kommt noch was", stellte die einstige Hofdame klar.
Doch in Zukunft werde es ganz viel Neues bei dem Bayern und der Bodybuilderin aus Lübeck geben, wie Kerrin verriet.
"Das werdet ihr auch noch sehen", versprach Kerrin. Und Basti pflichtete bei: "Also seid gespannt."
Es solle auch nicht mehr lange dauern, bis die Anhänger des "Bauer sucht Frau"-Paares erfahren, worum es sich bei dem Projekt handele.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Fernbeziehung bringt große Herausforderung mit sich
Schon während der Dreharbeiten war zu sehen, dass es zwischen dem Ackerbauern und der 28-Jährigen so richtig gefunkt hat. Deswegen gingen die beiden auch das Risiko einer Fernbeziehung ein.
Allerdings betonte Kerrin, dass eine Beziehung mit so einer großen Distanz noch mehr zusätzliche Herausforderungen mit sich bringe. "Eine Fernbeziehung erfordert vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Mut", gestand sie kürzlich.
Vertrauen und der Verzicht auf Eifersucht seien für eine funktionierende Fernbeziehung jedoch von höchster Priorität. Daher gab sie ihren Fans auch Einblicke in ihre persönlichen Regeln, die für Kerrin "in dieser Beziehung wichtig" seien, und wie man "eine Fernbeziehung von 530 Kilometern" meistern könne.
Zudem machte sie auch klar, dass gemeinsame Zukunftspläne für den Erfolg einer Fernbeziehung entscheidend seien.
Das angepriesene Projekt könnte somit auch zum Standhalten der Beziehung verhelfen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius