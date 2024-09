Überraschung im "Bauer sucht Frau"-Kosmos: Traumpaar trennt sich nach zwei Jahren

Was sie dort jedoch noch betonten: Sie seien glücklich verlobt!

Ihre zahlreichen Anhänger bitten Arne und Antje, die "Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren und von weiteren Fragen abzusehen".

Jetzt geht das einstige Traumpaar getrennte Wege. © Instagram/arne_traupe (Screenshot)

Doch schon vor einigen Wochen hatten immer wieder Spekulationen über eine mögliche Trennung der beiden Turteltauben die Runde gemacht.

Der Grund: Arne und Antje teilten in den sozialen Netzwerken seit einiger Zeit kaum noch gemeinsame Pärchenfotos.

Doch das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar verwies die Gerüchte schnell ins Reich der Fabeln.

In ihrer Instagram-Story hatte die 33-Jährige zu den Mutmaßungen der Fans Stellung bezogen und sich dabei einer überraschend deutlichen Wortwahl bedient. "Wir haben getrennte Profile. Und zweitens: […] Wir sind wie Ameisen, jeder hat seine Arbeit", stellt sie klar.

Wie sich jetzt herausstellt, scheint jedoch mehr an den Gerüchten dran gewesen zu sein, als sie damals preisgeben wollten. Und so wie es scheint, ist auch ein Liebescomeback von Arne und seiner Antje nicht in Sicht.