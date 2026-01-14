Wirbel um neues Foto von "Bauer sucht Frau"-Stars: Ex-Hofdame Alisa reagiert sofort

Köln/Tirol (Österreich) - Ein Foto im Netz sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff im " Bauer sucht Frau "-Universum: Haben sich Alisa (27) und Peter (34) heimlich das Jawort gegeben?

Alisa und Peter lernten sich in der sechsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" kennen. Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden nicht. © RTL

Der Schnappschuss, der auf Facebook kursiert und die Fans in helle Aufregung versetzt, zeigt die beiden Stars der "International"-Variante der beliebten RTL-Kuppelshow in mehr als eindeutiger Hochzeitsgarderobe. Doch was steckt dahinter?

An Alisa gingen die Spekulationen natürlich nicht unbemerkt vorüber. Auf Instagram bezog die 29-Jährige deshalb auch prompt Stellung. "Kann nicht mehr", schrieb sie zu der Aufnahme, auf der sie ein weißes Kleid mit Schleier trägt. Eine Reihe sich totlachender Emojis verdeutlichte ihre Belustigung.

Ergänzend fügte die Beauty dann noch hinzu: "Aber wenn wir so als Brautpaar aussehen, bin ich nicht böse drum, sag' ich euch ehrlich." Eine heimliche Trauung habe es nicht gegeben. Das Foto sei ein Fake und wohl mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) entstanden.

Anschließend veröffentlichte sie das Originalfoto und schrieb dazu: "Das Original aus der Hofwoche. Kaum Unterschied, oder?" Es handelt sich demnach nicht mal um ein aktuelles Bild. Die beiden waren bereits 2024 bei "Bauer sucht Frau" zu sehen.