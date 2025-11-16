Zoff vorprogrammiert? Hofdame fordert bei "Bauer sucht Frau" eine Entscheidung von Sachse Thomas
Pfaffroda - Auch bei "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas (39) aus Sachsen ist die Hofwoche angelaufen. Und diese verläuft nicht ganz reibungslos. Der Grund sind seine beiden Bewerberinnen.
Denn auf seinem Hof im Erzgebirge herrscht schon seit Beginn ein Konkurrenzkampf zwischen Michaela (35) und Sandra (33), die der 39-Jährige näher kennenlernen wollte.
Vor allem Michaela ist von der Tatsache, dass der Sachse zwei Bewerberinnen auf seinen Hof eingeladen hat, nicht gerade begeistert.
Daher will die 35-Jährige endlich eine Entscheidung des Mutterkuhhalters haben und übt mächtig Druck auf den Landwirt aus.
Eigentlich will Thomas nur ein schönes Frühstück mit seinen beiden Hofdamen genießen, doch dieses wird zu einem wahren Desaster.
Denn während Sandra die Zeit in vollen Zügen genießt, ist Michaela extrem angespannt und hat inzwischen die Schnauze voll.
"Unsere Gedanken kreisen halt, wie du dich dann irgendwann entscheiden wirst", macht die "Bauer sucht Frau"-Bewerberin klar.
"Bauer sucht Frau": Sandra ist von Michaelas Vorgehensweise irritiert
Aus diesem Grund bohrt sie beim 39-Jährigen vehement nach und will unbedingt wissen, ob Thomas eine Favoritin habe.
Das Michaela so vorprescht überrascht Sandra enorm und das sorgt bei ihr für große Verwirrung. Im ersten Moment sei die 33-Jährige auch ein bisschen sprachlos gewesen: "Wir hatten ja erst eine Nacht zusammen verbracht", sagte sie.
Deshalb finde sie es "nicht in Ordnung", dass ihre Konkurrentin dem Sachsen schon so früh im Rahmen der Hofwoche "die Pistole auf die Brust" setze.
Und das kommt nicht nur bei Sandra nicht so gut an, sondern auch bei Thomas selbst, der etwas überfordert gewesen sei.
Allerdings habe sich auch schon eine Favoritin herauskristallisiert. "Ich hab schon eine Tendenz", gesteht der Mutterkuhhalter, der den Namen aber noch nicht verraten wolle.
"Ich hoffe, dass ich das bin", macht Michaela nochmals klar. Ob es allerdings geholfen hat, dass sie den Landwirt so unter Druck gesetzt hat, wird sich zeigen.
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL