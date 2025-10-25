Bei diesem Hund sieht Martin Rütter rot: "Brauchen keinen Trainer, brauchen einen Exorzisten"

Köln - Bei dem zweijährigen Malteser Billy hat Hundetrainerin Sophie Grethe einiges an Arbeit vor sich, denn der kleine Rüde hat es faustdick hinter den Ohren! Frauchen Magdalena Fuchs (20) hatte das Team von Hundeprofi Martin Rütter (55) um Hilfe gebeten - und die ist hier wirklich dringend nötig.

Hundetrainerin Sophie Grethe (l.) arbeitet mit Magdalena (20) und deren Hund Billy. © RTL

Magdalena hatte die weiße Fellnase von ihrer Schwester übernommen, kommt mit Billy aber nur bedingt zurecht. Insbesondere, wenn die 20-Jährige ihren Vierbeiner anfassen will, flippt der regelrecht aus, bellt hysterisch und beißt sogar zu.

Martin Rütter ist angesichts der Härte, mit der der kleine Malteser sein Frauchen angeht, fassungslos: "Alter Schwede! Wir brauchen keinen Hundetrainer, wir brauchen einen Exorzisten", scherzt er und schickt Trainerin Sophie zu Magdalena und Billy.



Die hat den selbstbewussten Vierbeiner schnell durchschaut, denn Billy hat in der Vergangenheit gelernt, dass er durch aggressives Verhalten genau das bekommt, was er möchte - und diesen Kreislauf gilt es nun zu durchbrechen.

Was nicht nur die Hundetrainerin ziemlich wundert, sondern auch Martin Rütter: Obwohl Billy sich derart danebenbenimmt, residiert er bei Magdalena wie Gott in Frankreich. Der kleine Hund hat nämlich ein eigenes Zimmer, das mit etlichen Körbchen, mehreren gefüllten Näpfen und reichlich Spielzeug ausstaffiert ist.