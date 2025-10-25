Bei diesem Hund sieht Martin Rütter rot: "Brauchen keinen Trainer, brauchen einen Exorzisten"

In der aktuellen Folge von "Der Hundeprofi - Rütters Team" sucht Magdalena Hilfe bei Hundetrainerin Sophie Grethe, denn ihr Malteser fällt sie ständig an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Bei dem zweijährigen Malteser Billy hat Hundetrainerin Sophie Grethe einiges an Arbeit vor sich, denn der kleine Rüde hat es faustdick hinter den Ohren! Frauchen Magdalena Fuchs (20) hatte das Team von Hundeprofi Martin Rütter (55) um Hilfe gebeten - und die ist hier wirklich dringend nötig.

Hundetrainerin Sophie Grethe (l.) arbeitet mit Magdalena (20) und deren Hund Billy.
Hundetrainerin Sophie Grethe (l.) arbeitet mit Magdalena (20) und deren Hund Billy.  © RTL

Magdalena hatte die weiße Fellnase von ihrer Schwester übernommen, kommt mit Billy aber nur bedingt zurecht. Insbesondere, wenn die 20-Jährige ihren Vierbeiner anfassen will, flippt der regelrecht aus, bellt hysterisch und beißt sogar zu.

Martin Rütter ist angesichts der Härte, mit der der kleine Malteser sein Frauchen angeht, fassungslos: "Alter Schwede! Wir brauchen keinen Hundetrainer, wir brauchen einen Exorzisten", scherzt er und schickt Trainerin Sophie zu Magdalena und Billy.

Die hat den selbstbewussten Vierbeiner schnell durchschaut, denn Billy hat in der Vergangenheit gelernt, dass er durch aggressives Verhalten genau das bekommt, was er möchte - und diesen Kreislauf gilt es nun zu durchbrechen.

Lkw-Fahrer stirbt nach Unglück: So gehen die Einsatzkräfte mit Todesfällen um
TV & Shows Lkw-Fahrer stirbt nach Unglück: So gehen die Einsatzkräfte mit Todesfällen um

Was nicht nur die Hundetrainerin ziemlich wundert, sondern auch Martin Rütter: Obwohl Billy sich derart danebenbenimmt, residiert er bei Magdalena wie Gott in Frankreich. Der kleine Hund hat nämlich ein eigenes Zimmer, das mit etlichen Körbchen, mehreren gefüllten Näpfen und reichlich Spielzeug ausstaffiert ist.

Mit seinem Team sucht Martin Rütter (55) bei tierischen Problemfällen nach Lösungen für ein gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund.
Mit seinem Team sucht Martin Rütter (55) bei tierischen Problemfällen nach Lösungen für ein gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund.  © RTL

Der Hundeprofi - Rütters Team: Vor Magdalena und Billy liegt ein langer Weg

Billy muss lernen, dass nicht er den Ton angibt, sondern Frauchen Magdalena.
Billy muss lernen, dass nicht er den Ton angibt, sondern Frauchen Magdalena.  © RTL

So was hat auch der Hundeprofi noch nicht gesehen: "Dass ein Mensch auf die Idee kommt, in einem Raum vier bis fünf verschiedene Liegestellen zu bauen, zig verschiedene Näpfe hinzustellen - das seh ich wirklich zum allerersten Mal", erklärt Rütter verblüfft.

Billys Inventar wird daraufhin nicht nur drastisch reduziert, Sophie stellt zudem neue Regeln auf und gibt Magdalena Trainingsanweisungen, um das aggressive Verhalten des Maltesers in den Griff zu kriegen. Zudem wird ein Maulkorb für den weißen Vierbeiner angefertigt, um weitere Bissverletzungen zu vermeiden.

Tatsächlich machen Billy und sein Frauchen daraufhin Forstschritte, Trainerin Sophie stellt jedoch klar, dass es "extrem lange dauern wird", bis das aggressive Verhalten des Maltesers unter Kontrolle gebracht ist. Magdalena scheut jedoch nicht vor dieser Herausforderung zurück, will weiterhin fleißig mit ihrer Fellnase trainieren und träumt davon, eines Tages in Ruhe und Frieden mit ihrem Hündchen zusammenleben zu können.

Coca-Cola, Burger King, Ford & Co.: Wieso werben US-Firmen jetzt mit "Made in Germany"?
TV & Shows Coca-Cola, Burger King, Ford & Co.: Wieso werben US-Firmen jetzt mit "Made in Germany"?

Sendehinweis: "Der Hundeprofi - Rütters Team" seht Ihr am Samstag um 19.10 Uhr bei VOX oder schon vorab im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2024 gezeigt.

Titelfoto: RTL

Mehr zum Thema TV & Shows: