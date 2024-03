"Ein Haus voller Geld": Hier winkt Familien in 30 Minuten ein großer Batzen

München - TV-Zuschauer können sich am Donnerstagabend bei RTLZwei über Rätsel- und Gamingspaß in alten und neuen TV-Formaten freuen.

Familie Hebestreit spielt in ihrem Zuhause um bis zu 100.000 Euro. © RTLZWEI, Bavaria Entertainment

Ab 21.15 Uhr läuft bei RTLZWEI die neue Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich rein!", moderiert von Oliver Pocher (46).

Bei dieser Show haben Familien die Chance, in nur einer halben Stunde den ganz großen Gewinn zu machen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist in ihrem eigenen Zuhause von Experten verstecktes Geld finden.

In der heutigen Sendung spielt Familie Hebestreit aus Haltern am See um bis zu 100.000 Euro. Mutter Nadine (45) und Vater Andreas (46) suchen zusammen mit ihren drei Söhnen Mathes (15), Niklas (22) und Janek (20) nach den Geldscheinen.

Unterstützt wird die fünfköpfige Familie von "TikTok-Oma" Uschi. Die Seniorin führt zusammen mit ihrem Enkel einen erfolgreichen TikTok-Kanal und wird als Joker der Familie bei der Geldsuche helfen.

Mit zahlreichen Ablenkungen, wie zum Beispiel einem Anruf bei Schalke-Kapitän Simon Terodde (36), versucht Moderator Oliver Pocher die Hebestreits aus dem Konzept zu bringen. Wird die Familie es schaffen, an das Geld zu kommen?