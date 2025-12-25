"Überhaupt nicht religiös": "Bergdoktor"-Star Ronja Forchers Ritual zu Weihnachten

München/Tirol - Zu Weihnachte haben viele Familien eigene Bräuche und Rituale. So auch " Bergdoktor "-Star Ronja Forcher (29), die jedes Jahr zu Heiligabend mit ihrer Großmutter eine eigene Tradition verfolgt.

Ronja Forcher (29) liebt Weihnachten. © AGO / Bildagentur Monn

Die Feiertage verbringt die Schauspielerin immer auf der Berghütte ihrer Oma, erzählte Forcher gegenüber "Bunte".

Für die 29-Jährige zählt Weihnachten zur "wichtigsten Zeit im Jahr". Und die Zeit verbringe sie immer gleich: "Ich fahre am 21. Dezember zu meiner Großmutter. Die hat in Tirol am Berg eine Hütte. Dort treffen wir uns dann alle: meine Eltern, mein Bruder und jedes zweite Jahr auch mein Mann. Und dort bleiben wir dann bis zum 25. Dezember."

Mit ihrer Oma Heidi (87) verbindet Ronja Forcher eine ganz besondere Tradition: Seit über zehn Jahren gehen sie gemeinsam an Heiligabend in die Kirche. "Nur sie und ich. Wir wandern dann gemeinsam ins Tal runter, das dauert ungefähr eine Stunde."

Diesen Brauch will der "Bergdoktor"-Star auf keinen Fall missen. Dennoch verrät die 29-Jährige: "Ich bin ehrlich: Ich bin überhaupt nicht religiös – aber mir ist es trotzdem so wichtig, dass wir das gemeinsam machen." Diese Tradition möchten die beiden auch in den nächsten Jahren weiter fortführen.