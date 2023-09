"Der Bergdoktor": Liebes-Comeback für Martin in Staffel 17? Ex-Darstellerin lässt aufhorchen!

München/Ellmau - Die Dreharbeiten für die 17. Staffel " Der Bergdoktor " am Wilden Kaiser in Österreich laufen auf Hochtouren. Sie soll "leichter" werden als die zurückliegenden Folgen, wie Hans Sigl (54) kürzlich verriet. Gibt es sogar Hoffnung auf ein großes Liebes-Comeback für Martin Gruber?

Kehrt vielleicht sogar eine alte Liebe zurück in Martins Leben? Eine ehemalige Darstellerin ließ kürzlich mit ihren Aussagen aufhorchen.

Klingt, als würden sich Hans (Heiko Ruprecht, 50) und Martin in Staffel 17 wieder vertragen. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit hatte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen den Brüdern geführt.

Martin und Julia waren glücklich miteinander. Doch sie hatten unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. © ZDF

"Bergdoktor"-Fans der ersten Stunde erinnern sich: Die Schauspielerin Mariella Ahrens (54) verkörperte von 2008 bis 2010 die Rolle der Ärztin Julia Denson, die mit Dr. Gruber kurze Zeit verlobt war. Die Beziehung endete im Nichts: Sie ging zurück nach New York, wo sich die beiden kennengelernt hatten, Martin blieb in Ellmau.

Gibt es jetzt das große Liebes-Comeback? "Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich war ja die Ex, die dann wiedergekommen ist, als Ärztin aus New York. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich noch mal wiederkomme. Es war ja nicht irgendwie ein Ende. Ich bin auch nicht gestorben, also insofern ... ", sagte Ahrens auf einer Veranstaltung gegenüber IPPEN.MEDIA.

Die Frage bleibt also: Kommt es zu einer überraschenden Wiederkehr von Julia in das Leben von Dr. Gruber? Die Fans dürfen gespannt sein und können sich auf weitere überraschende Entwicklungen in der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" freuen.

Bis dahin können die Fans sich die Zeit mit Wiederholungen der alten Folgen vertreiben. Das ZDF wiederholt samstags um 19.25 Uhr die beliebten Episoden und in der ZDF-Mediathek gibt es noch mehr "Bergdoktor"-Inhalte zum Genießen.