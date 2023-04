"Der Bergdoktor" Staffel 17 - Dreharbeiten gestartet! Jetzt ist klar: Auch SIE sind wieder dabei!

Die Dreharbeiten für die 17. Staffel "Der Bergdoktor" am Wilden Kaiser sind gestartet. © Erika Hauri/ZDF/dpa

Auf Instagram posteten die Produktionsfirma und der offizielle Bergdoktor-Account ein Video mit Hans Sigl (53) und Ronja Forcher (26) vom Drehstart. "Leute, Staffel 17, es geht los! Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Erster Tag!", verkünden die beiden Urgesteine der ZDF-Serie darin.

Die Fans sind natürlich völlig aus dem Häuschen. "Super, ich freu mich. So schön, dass ihr wieder da seid. Habt viel Spaß beim Drehen" und "Großartig! Freue mich total auf die neuen Folgen und wünsche dem ganzen Bergdoktor-Team viel Spaß beim Drehen", schreiben sie in den Kommentaren.

Lilli-Darstellerin Forcher teilte zudem ein Video vom Bergdoktor-Set in ihrer Instagram-Story. "Wow! Wir drehen wieder. 17. Staffel! Ist das überhaupt zu fassen? Ich kann's nicht glauben. Wir stehen wieder hier. Ich sitz wieder in der Maske. Ich kann 'Behind the Scenes'-Sachen mit euch teilen und ich freu mich so auf dieses Jahr. Ein weiteres Jahr in der Region Wilder Kaiser und ein weiteres Jahr vor der Kamera für den Bergdoktor", freut sie sich.

Und auch Protagonist Sigl meldete sich in seiner Instagram-Story. "So, Leute, bin auf Anfang, das erste Mal in dieser Season", erklärt der Schauspieler. "Es geht wieder los! Staffel 17!"