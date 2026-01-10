Hans Sigl spricht über plötzlichen "Bergdoktor"-Ausstieg – und macht Hoffnung auf Rückkehr!
München/Ellmau - Serien-Abgänge gehören zum Schauspieler-Alltag dazu, meint Hans Sigl (56), der seit 2008 den Protagonisten bei "Der Bergdoktor" spielt. Ein überraschender Ausstieg hat den Österreicher aber stark getroffen. Doch womöglich gibt es eine Chance auf eine Wiedervereinigung.
"Ines Lutz hat ja acht Jahre Anne Meierling gespielt. Alle vermissen Anne", erzählt Hans Sigl im Podcast "Talk mit Thees".
Ines Lutz (42) machte in Staffel 15 plötzlich Schluss. Bereits zuvor hatte die Schauspielerin mit einem Abschied von "Der Bergdoktor" gedroht.
Ihre Figur Anne Meierling war seit Staffel 6 dabei gewesen und bei den TV-Zuschauern sehr beliebt. Sie hinterließ Sigls Serien-Figur Dr. Martin Gruber einen Abschiedsbrief und ihren Verlobungsring. Sie liebe ihn noch immer, aber nicht genug für ein ganzes Leben miteinander. Die gemeinsame Zukunft, die sich das Paar vorgestellt hatte, gäbe es nicht mehr.
"Aber keiner weiß, wo sie ist. Das ist ja das Problem. Die ist ja mit ihrem Peugeot von dannen gefahren, und es weiß ja keiner, wo sie ist", sagt Sigl zu dem plötzlichen Abgang.
Der mysteriöse Abschied lässt den Drehbuchschreibern aber die Möglichkeit auf ein Comeback. "Die könnte wieder kommen", meint Hans Sigl.
"Der Bergdoktor": Hans Sigl denkt noch lange nicht an Abschied
Der Martin-Darsteller denkt übrigens noch nicht an ein "Bergdoktor"-Aus. Erst kürzlich hat er seinen Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert. Trotzdem hat Sigl schon eine genaue Vorstellung, wie er die aus der Serie aussteigen will:
"Irgendwann schließt er hier die Praxis ab. Er fährt rauf auf den Gruber Hof. Stellt sein geiles Auto in die Scheune und deckt es zu. Dann spätestens, wenn alle merken, was kommt, möchte ich, dass alle weinen oder – noch besser: lachen. Anschließend nimmt er ein Taxi für den Weg zurück, den er einst gekommen ist. Er steigt ein. Und fährt los. Und am Ende des Bahnsteigs steht der neue Bergdoktor", erzählte der 56-Jährige kürzlich der "Welt".
Aktuell läuft die 19. Staffel "Der Bergdoktor" im ZDF. Die Heimatserie läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr und ist natürlich auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa