Hans Sigl spricht über plötzlichen "Bergdoktor"-Ausstieg – und macht Hoffnung auf Rückkehr!

München/Ellmau - Serien-Abgänge gehören zum Schauspieler-Alltag dazu, meint Hans Sigl (56), der seit 2008 den Protagonisten bei " Der Bergdoktor " spielt. Ein überraschender Ausstieg hat den Österreicher aber stark getroffen. Doch womöglich gibt es eine Chance auf eine Wiedervereinigung.

Hans Sigl (56) spielt seit 19. Staffeln den "Bergdoktor". © Henning Kaiser/dpa

"Ines Lutz hat ja acht Jahre Anne Meierling gespielt. Alle vermissen Anne", erzählt Hans Sigl im Podcast "Talk mit Thees".

Ines Lutz (42) machte in Staffel 15 plötzlich Schluss. Bereits zuvor hatte die Schauspielerin mit einem Abschied von "Der Bergdoktor" gedroht.

Ihre Figur Anne Meierling war seit Staffel 6 dabei gewesen und bei den TV-Zuschauern sehr beliebt. Sie hinterließ Sigls Serien-Figur Dr. Martin Gruber einen Abschiedsbrief und ihren Verlobungsring. Sie liebe ihn noch immer, aber nicht genug für ein ganzes Leben miteinander. Die gemeinsame Zukunft, die sich das Paar vorgestellt hatte, gäbe es nicht mehr.

"Aber keiner weiß, wo sie ist. Das ist ja das Problem. Die ist ja mit ihrem Peugeot von dannen gefahren, und es weiß ja keiner, wo sie ist", sagt Sigl zu dem plötzlichen Abgang.

Der mysteriöse Abschied lässt den Drehbuchschreibern aber die Möglichkeit auf ein Comeback. "Die könnte wieder kommen", meint Hans Sigl.