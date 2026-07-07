Beziehungs-Abgründe in neuer Reality-Show: Vergebener hat Nacktfotos von toter Frau auf dem Handy?!
Teneriffa - Die neue Show "Bad Boyfriends" bringt endlich frischen Wind in die Reality-Szene - und damit auch die höchst fragwürdigen Machenschaften vergebener Männer ans Licht.
Bereits im Sommerhaus hat die Beziehung von Maki und Michelle (29) für reichlich Kopfschütteln gesorgt, jetzt macht der 32-Jährige genau da weiter, wo er aufgehört hat.
Die Beleidigungen, die er seiner langjährigen Freundin damals an den Kopf geworfen hat, findet er rückblickend "lustig, witzig und amüsant".
So weit, so unterirdisch. Aber erst als Michelle die Möglichkeit bekommt, seine beiden Handys zu durchsuchen, wird's so richtig unangenehm.
"Das hat alles absolut nichts zu bedeuten", erklärt Maki, nachdem seine Freundin flirty Nachrichten mit anderen Frauen entdeckt hat. "Ich war einfach nur nett zu den ganzen Followern!"
Noch schlimmer: Auf seinem zweiten Smartphone, das er angeblich nur zum Musikhören nutzt, tauchen plötzlich Nacktfotos und -videos einer anderen Frau auf. Angeblich seien ihm die ohne sein Zutun bei Instagram geschickt und automatisch von der iCloud gespeichert worden - eine Story, die ihm natürlich kein Mensch abkauft.
Seine Schilderung wird noch krasser, als er plötzlich erklärt, dass die besagte Frau inzwischen nicht mehr lebe. Sie sei von ihrem Freund getötet worden. Auf nähere Details geht der 32-Jährige aber zunächst nicht ein. Ein harter Schlag für Michelle.
Bad Boyfriends: Gibt es keine treuen Männer mehr?!
Auch bei den anderen Paaren kriselt es zunehmend, allen voran bei Nasrin und Josh. Denn nach und nach kommen neue Verfehlungen seinerseits raus.
So stellt sich heraus, dass ein betrunkener Kuss mit einer Fremden in der Vergangenheit nicht etwa gegen seinen Willen geschah, sondern sogar von ihm initiiert wurde. "Es war kein Kuss mit Zunge", versucht sich Josh ohne Erfolg rauszureden.
Auch die gemeinsame "Temptation Island"-Teilnahme vor zwei Jahren wird wieder zum Thema, als er zugibt, im Whirlpool mit einer Verführerin eine Erektion bekommen zu haben.
Josh erklärt: "Das Ding blieb in der Hose, aber es gilt natürlich trotzdem als Fremdgehen. Ich hatte da drin auch Bock auf sie, da war schon irgendwas zwischen uns."
Nasrin fällt angesichts der neuen Enthüllungen aus allen Wolken: "Es ist einfach abgew****t, dass du mich 1,5 Jahre anlügst bei zwei Sachen."
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Titelfoto: Montage RTL / Markus Hertrich ; RTL