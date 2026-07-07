Beziehungs-Abgründe in neuer Reality-Show: Vergebener hat Nacktfotos von toter Frau auf dem Handy?!

Teneriffa - Die neue Show " Bad Boyfriends " bringt endlich frischen Wind in die Reality-Szene - und damit auch die höchst fragwürdigen Machenschaften vergebener Männer ans Licht.

Was hat Maki (32) zu verbergen? © RTL / Markus Hertrich

Bereits im Sommerhaus hat die Beziehung von Maki und Michelle (29) für reichlich Kopfschütteln gesorgt, jetzt macht der 32-Jährige genau da weiter, wo er aufgehört hat.

Die Beleidigungen, die er seiner langjährigen Freundin damals an den Kopf geworfen hat, findet er rückblickend "lustig, witzig und amüsant".

So weit, so unterirdisch. Aber erst als Michelle die Möglichkeit bekommt, seine beiden Handys zu durchsuchen, wird's so richtig unangenehm.

"Das hat alles absolut nichts zu bedeuten", erklärt Maki, nachdem seine Freundin flirty Nachrichten mit anderen Frauen entdeckt hat. "Ich war einfach nur nett zu den ganzen Followern!"

Noch schlimmer: Auf seinem zweiten Smartphone, das er angeblich nur zum Musikhören nutzt, tauchen plötzlich Nacktfotos und -videos einer anderen Frau auf. Angeblich seien ihm die ohne sein Zutun bei Instagram geschickt und automatisch von der iCloud gespeichert worden - eine Story, die ihm natürlich kein Mensch abkauft.

Seine Schilderung wird noch krasser, als er plötzlich erklärt, dass die besagte Frau inzwischen nicht mehr lebe. Sie sei von ihrem Freund getötet worden. Auf nähere Details geht der 32-Jährige aber zunächst nicht ein. Ein harter Schlag für Michelle.