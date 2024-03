Big Brother: Unter dieser Decke wurde es echt heiß!

"Ich werde heute das Haus verlassen", verkündete Sandro im Sprechzimmer. "Ich komme mit der Gesamtsituation nicht zurecht. Ich kann das nicht mehr mit den ganzen Menschen, das ist zu viel für mich, dieses Laute, das dröhnt in meinem Kopf. Es liegt auch an einzelnen Menschen", so der Zwei-Meter-Hüne, der auch seinen sechsjährigen Sohn vermisste.

Maxime (20) und Christian (26) verbrachten ein Candlelight-Dinner. © Seven.One

Aber der Doppel-Exit war nicht das einzige Thema am Donnerstag. In einem Extra-Raum galt außerdem der Spruch: Love is in the air!

Nachdem Christian (26) ein Spiel gewonnen hatte, durfte er mit einer Person seiner Wahl zu einem Candlelight-Dinner mit Lasagne aufbrechen. Er wählte - was natürlich allen klar war - Maxime (20).

"Ich hab so etwas Schönes noch nie gesehen. Es war für mich das schönste Date, was ich bisher hatte", so das Container-Küken. Und auch der Sportfreak habe "so schön und chic noch nie ein Date" gehabt.

Und der Essener schob direkt Komplimente hinterher: "Am ersten Tag dachte ich: Was für Charaktere hier. Und dann kamst du rein und ich dachte: Jackpot, wenigstens ein Mädchen, was mein Typ ist." Es folgten Zärtlichkeiten auf dem Sofa und sogar die ersten Küsse, (fast) blickgeschützt von einer Decke.

Der Rest der Bewohner glaubte aber nicht, dass es beiden ernst ist. Schließlich bezeichnete Maxime ihn als "richtig hohl" und "nix drin bei dem, null". Angela (49) mutmaßte: "Ihr geht's nur ums Essen!" Und Maja (25) habe erfahren, dass sich Christian eigentlich für sie entscheiden wollte, "aber Maxime genommen hat, wegen ihrer Situation".

Wir sind gespannt, wie sich das Duo in den kommenden Tagen verhält!