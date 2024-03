Doppel-Exit bei "Big Brother": Gleich zwei Kandidaten werfen das Handtuch!

Der Zwei-Meter-Mann war in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger für sein Verhalten und seine Laune kritisiert worden - so setzte auch er der Totalüberwachung an Tag 24 ein Ende und schied freiwillig aus.

Damit ist nun jedoch Schluss, wie Sat.1 am Mittwochabend bei Instagram verkündete! Am 24. Tag zog Moritz die Reißleine, packte seine Sachen und kehrte dem Container den Rücken. Das TV-Experiment ist für den 23-Jährigen damit ein für alle Mal vorbei.

Schon in den letzten Tagen hatte Moritz (23) mit dem Leben in der Totalüberwachung gehadert, hatte von Schlafstörungen berichtet und sich sichtlich unwohl gefühlt.

Auch Sandro (32) strich die Segel und kehrte dem Container den Rücken. © Seven.One/Willi Weber

"Ich kann nicht mehr. Mein Kopf sagt mir bis hierhin und nicht weiter", hatte der Tattoo-Fan seine Entscheidung begründet.

Die Zuschauer waren vom freiwilligen Exit des Fahrlehrers jedoch weniger begeistert, denn Sandro hatte sich zum Fan-Liebling gemausert und an großer Beliebtheit erfreut.

So dauerte es nicht lange, bis sich in den sozialen Netzwerken die ersten Stimmen nach Verkündung der Exit-News meldeten. "Bin schockiert", schrieb beispielsweise eine Userin am späten Mittwochabend bei Instagram. "Schade um Sandro ... Stand bei uns Zuschauern ganz oben", schlug ein anderer in dieselbe Kerbe.

Ob die anderen Kandidaten da standhafter bleiben?

