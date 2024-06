Janine Pink ganz offen: "Ich glaub, ich werd lesbisch!"

Janine ist sich unsicher: "Äußerlich würden sie zusammen passen, aber es wirkt so toxisch."

Und hakt bei Frauke (29) direkt mal nach, ob das mit Marcus was wird. "Nix. Der ist so uncharmant und ich so sensibel. Ich finde so selten jemanden gut, da brauch ich einen, der mich wenigstens auch toll findet."

Sascha hatte 2005 die Normalo-Staffel gewonnen - nachdem er ein Jahr (!) in Isolation verbrachte. 2019 folgte Janine Pink als "Promi BB"-Siegerin. "Gestern Abend hab ich euch noch geguckt, jetzt steh' ich hier - das ist so witzig. Großartig, wieder hier zu sein", freut sich die Leipzigerin.

Plötzlich betreten Janine Pink (37) und Sascha Sirtl (46) den Zwischenraum. "Nicht dein Ernst! Das ist der 'Big Brother'-Typ", legen sich Benedikt (23) und Marcus (36) die Worte gegenseitig in den Mund.

Dienstagnachmittag wurden die sechs Bewohner vor dem Fernseher versammelt, wie in der Tageszusammenfassung am Mittwochabend auf Joyn gezeigt wurde. Zu sehen bekamen sie zunächst die Container-Eingangstür. Schnell war klar: Sie bekommen Besuch. Nur von wem?

Bros unter sich: Sascha (l.) und Marcus (36). © Seven.One

Kompliziert ist es auch immer wieder zwischen Maja und Christian (beide 26). Der Essener schmollt aktuell wegen eines witzig-ironischen Spruchs der Düsseldorferin. "Das sind Typen, denen musst du in den Dünndarm kriechen", spricht die Sächsin aus Erfahrung: "Ich sag manchmal: Ich glaub, ich werd lesbisch. Wir Frauen wissen doch, was wir wollen."

Sascha, der 2023 bei "Kampf der Realitystars" dabei war, meckert hingegen wegen all jenen, die freiwillig aus der SAT.1-Show gegangen sind oder zumindest darüber nachgedacht haben: "Was sind das für Lappen, Alter? Haben so 'ne Riesenchance und dann denkt man drüber nach, zu gehen!"

Der 46-Jährige wettert weiter: "Du bewirbst dich, auf einmal bist du hier drin und hast das geschafft, was Tausende von Menschen wollen und ihr Affen, auf gut Deutsch: 'Ach, das ist doch nicht so meins, da will ich gehen.'"

Besonders zwei Bewohner haben bei Sascha Eindruck hinterlassen: Marcus ist für ihn "wie ein kleiner Bruder". Und seine On-Off-TV-Abschnittsgefährtin Frauke finde er "authentisch" und "Hammer".

Nach wenigen Stunden beendet der große Bruder die Sause schon wieder - obwohl die Promis gern über Nacht bleiben würden. Kleines Trostpflaster für Janine: der 24/7-Livestream: "Ich mache jetzt meinen Livestream an und gucke weiter!"