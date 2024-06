Bitterer "Big Brother"-Auszug: Zuschauer kicken Sachse Nicos auf Zielgerade raus

Nicos (28) aus Rochlitz hat 91 Tage im "Big Brother"-Container verbracht. © Seven.One

Mateo (46) hatte sich schon ein goldenes Finalticket ergattert, Marcus (36) stand hingegen bereits auf der Exit-Liste. Durch geheime Nominierung landeten darauf auch Frauke (29) und Nicos, die zwei beziehungsweise drei Stimmen erhielten.

Neben Maja (26), die den Sachsen "schweren Herzens" nominierte, gaben auch Benedikt (23, "Ich verstehe mich mit ihm super. Mit den anderen habe ich aber ein zu enges Verhältnis") und Frauke ("Es ist kein Geheimnis, dass wir nicht das Perfect Match sind") ihre Stimme an den 28-Jährigen.

Per Zuschauer-Voting entschied sich dann, dass Nicos die wenigsten Stimmen bekam, was ihn in Tränen ausbrechen ließ. Frauke und Marcus konnten sich freuen, stehen in der Nacht zum 11. Juni im großen Finale und haben weiterhin die Chance, die Staffel und 100.000 Euro zu gewinnen.

Nicos hingegen darf (oder muss) zurück zu seiner Familie ins mittelsächsische Rochlitz, worauf er sich natürlich freut und so lange drauf warten musste.