Sächsin geht auf Emmy Russ los: "Du ekelhaftes Stück Dreck!"

Emmy teilt ordentlich gegen die Leipzigerin aus. © Joyn

Julia erklärt Mariama, dass sie sie nicht erpressen wolle. Das Geheimnis hätte sie für sich behalten, "außer du würdest mir ein Messer in den Rücken rammen".

Die 30-Jährige ist sauer, dass der Realitystar Unruhe stiften will und hat bemerkt: "Du würdigst mich keines Blickes!" Kann Emmy gar nicht nachvollziehen: "Maus, ich habe dich begrüßt, das ist schon mal respektvoll gewesen."

Julia flippt aus: "Nenn mich nicht Maus. Du hast mich als Wunderh*re bezeichnet. Du bist so was von arrogant. Kommst hier rein und denkst, du bist was besseres. Du bist genau so ein Mensch wie ich."

Erschrocken von der Gesprächslautstärke entgegnet die Wahl-Spanierin: "Wieso schreist du denn so? Kannst du nicht normal reden? Ich bin nicht arrogant, ich bin selbstsicher."

Julia hat genug, stürmt völlig aufgelöst nach draußen: "Ey, so ein widerlicher Mensch, ehrlich. Du kannst froh sein, wenn du nachts schlafen kannst, du ekelhaftes Stück Dreck. Verpiss dich!"