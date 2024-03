Nach "Schw*nz"-Zoff bei "Big Brother": Mit DIESEM Exit hat wohl niemand gerechnet

Kevin (30, 2.v.l.) legt sich mit Sandro (32, 2.v.r.) und Maxime (20, r.) an. © Seven.One

Diesmal geht es um Kiwis. 34 Stück der haarigen Früchte seien in der Küche gewesen. Davon ist jetzt nur noch eine da. "Es hieß jeder eine und jetzt haben irgendwie schon wieder fünf Leute gar keine gehabt", stellt Benedikt (23) fest.

Kevin (30) wettert: "Das ist immer dasselbe mit euch. Das kotzt mich sowas von an, ey." Maxime (20) kann sich einen Seitenhieb gegen den 30-Jährigen nicht verkneifen, murmelt: "Aber den Vanillezucker klauen ..."

Dem Bochumer platzt der Kragen: "Redest du gerade mit mir, oder was? Willst du dich jetzt grad mit mir anlegen, oder was? Pass' auf, was du sagst, was redest du da? Gestern heulst du noch, ich nehm' dich in den Arm und dann willst du gegen mich schießen?!"

Auch Sandro (32) geriet in Kevins Visier: "Ihr verbreitet nur Scheiße, das ist das Problem!" Der 2-Meter-Mann aus Stralsund lässt sich aber auch nicht einfach anpampen: "Was willst du jetzt eigentlich? Geh' rüber ins Bett, geh' pennen und geh' mir nicht auf den Schw*nz mit so 'nem Scheiß."

Kevins Konter folgt sogleich: "Wenn du überhaupt 'nen Schw*nz in der Hose hast ..." Tanja (55) reicht es: "Hört doch jetzt mal auf. Kevin!"