Bitteres Aus in TV-Show: Leipziger Schüler scheitern an 15 Sekunden

Leipzig - Im Schulbattle von "Die beste Klasse Deutschlands" will sich die 6.1 der Anton-Philipp-Reclam-Schule in Leipzig beweisen. Gegen drei weitere Klassen müssen sie sich durchsetzen, doch nach einem guten Start geht es rapide bergab.

Die 6.1 der Anton-Philipp-Reclam-Schule in Leipzig ist in der KiKA-Show "Die beste Klasse Deutschlands" gescheitert. © KiKa

In der Schnellfragerunde beweist die Klasse aus der Messestadt, dass sie unter Druck durchaus einen guten Riecher haben kann. Zwei von drei Fremdwörtern können sie richtig übersetzen und landen somit direkt mal auf Rang zwei.

Doch dann kommt der Wendepunkt. Das Ziel im zweiten Spiel ist es, eine Top-10-Liste auszufüllen. Die Frage: Welche Disziplinen gehören zum Zehnkampf der Männer?

15 Sekunden hat Leipzig Zeit, um eine Antwort zu geben. Doch schon in der ersten Runde überziehen sie und sind somit raus. Die 30 Gewinner-Punkte gehen damit an ihre Gegner, die 7d des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aus dem thüringischen Sömmerda.

Die Enttäuschung ist der Klasse aus Leipzig ins Gesicht geschrieben. "Wir dachten, dass wir es nach der Zeit sagen müssen", rechtfertigt sich Pauline. Besonders ärgerlich: "Wir hatten auch eine Disziplin, bei der wir uns eigentlich relativ sicher waren." Doch das nützt alles nichts.

Beim Songtexte-Raten läuft es leider auch nicht viel besser. Mit letztendlich nur zehn Punkten scheidet die Anton-Philipp-Reclam-Schule somit als Erste aus. "Leipzig, es tut mir leid, ihr seid leider raus", muss Moderator Ben verkünden.